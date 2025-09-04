Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Eliminatorias Sudamericanas

Messi se fue feliz y no quiso confirmar su presencia en el Mundial 2026: "9 meses es un montón"

Tras marcar dos goles en el encuentro entre la Selección argentina y Venezuela, Lionel Messi no quiso confirmar su presencia en el Mundial 2026. No irá a Ecuador.

Messi se despidió del Monumental.

Foto: Nicolás Ríos /UNO

Tras marcar dos goles en el encuentro entre la Selección argentina y Venezuela, Lionel Messi no quiso confirmar su presencia en el Mundial 2026 y reconoció que tomó el partido de este jueves como una despedida del público argentino, al menos a nivel oficial. Luego reveló que no jugará ante Ecuador.

Emocionado desde el calentamiento previo al partido, Messi aseguró estar pasando por “muchas emociones” e indicó: "Viví muchas cosas en esta cancha. Siempre es una alegría jugar en Argentina y más después de ganar. Es lo que siempre soñé".

Messi se fue ovacionado del Monumental.

De cara al futuro, el astro argentino comentó que tendrá que hacer una pretemporada a fin de año, para prepararse de cara a la próxima Copa del Mundo: "Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día, sintiendo sensaciones y sobre todo siendo sincero conmigo mismo. A esta altura, 9 meses es un montón".

Luego, esbozó que pudo haber sido una despedida del Monumental diciendo: "Son muchas emociones, viví muchas cosas en esta cancha. Hoy fue el último por los puntos acá y estoy muy feliz de poder terminar de esta manera".

Autor de dos goles, Messi nunca perdió un partido con la Selección Argentina en el Monumental.

Messi no quiso prometer que va a estar en el Mundial 2026.

Messi no cree posible estar en el Mundial 2030

Con 38 años el capitán de la albiceleste asumió que el de este jueves fue el último partido como local en Eliminatorias y afirmó que “por edad lo más lógico es que no llegue” al Mundial 2030.

Además, la lógica frase del rosarino se suma a la versión periodística que se generó esta semana ya que Argentina, Uruguay y Paraguay serán locales al menos en el debut del Mundial 2030 y por eso quedarían exceptuados de disputar la clasificación.

Messi no viajará a Ecuador

Tras el triunfo ante Venezuela Messi reveló que no irá a Ecuador para el cierre de las Eliminatorias que será el martes 9 a las 20 en Guayaquil.

"Hablé con Leo (Lionel Scaloni) y decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, descansar bien y prepararme para que lo que se viene. Es una seguidilla importante donde nosotros nos jugamos la MLS, que la queremos ganar".

