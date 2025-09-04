Messi se fue feliz y no quiso confirmar su presencia en el Mundial 2026: "9 meses es un montón"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963780232881525038&partner=&hide_thread=false Lionel Messi, sobre su retiro de la #SelecciónArgentina: "NO ES ALGO QUE ME GUSTE, QUE QUIERA Y QUE ESTÉ ESPERANDO. PERO VA PASANDO EL TIEMPO, YA SON MUCHOS AÑOS". pic.twitter.com/s2Eb05Ueff — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Luego, esbozó que pudo haber sido una despedida del Monumental diciendo: "Son muchas emociones, viví muchas cosas en esta cancha. Hoy fue el último por los puntos acá y estoy muy feliz de poder terminar de esta manera".

Autor de dos goles, Messi nunca perdió un partido con la Selección Argentina en el Monumental.

messi 13 Messi no quiso prometer que va a estar en el Mundial 2026. Foto: Nicolás Ríos /UNO

Messi no cree posible estar en el Mundial 2030

Con 38 años el capitán de la albiceleste asumió que el de este jueves fue el último partido como local en Eliminatorias y afirmó que “por edad lo más lógico es que no llegue” al Mundial 2030.

"PODER TERMINAR DE ESTA MANERA ACÁ ES LO QUE SIEMPRE SOÑÉ"

Lionel Messi, tras disputar su último partido por los puntos en el país.



Lionel Messi, tras disputar su último partido por los puntos en el país. pic.twitter.com/PwndzUeb2H — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Además, la lógica frase del rosarino se suma a la versión periodística que se generó esta semana ya que Argentina, Uruguay y Paraguay serán locales al menos en el debut del Mundial 2030 y por eso quedarían exceptuados de disputar la clasificación.

Messi no viajará a Ecuador

Tras el triunfo ante Venezuela Messi reveló que no irá a Ecuador para el cierre de las Eliminatorias que será el martes 9 a las 20 en Guayaquil.

MESSI CONFIRMA QUE NO VIAJA A ECUADOR

"Hablé con Scaloni y decidió que descanse"



"Hablé con Scaloni y decidió que descanse"#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/kauO2awKgL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 5, 2025

"Hablé con Leo (Lionel Scaloni) y decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, descansar bien y prepararme para que lo que se viene. Es una seguidilla importante donde nosotros nos jugamos la MLS, que la queremos ganar".