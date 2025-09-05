La sorpresiva revelación de Nicolás Otamendi tras la victoria de la Selección argentina: "Este fue mi último partido"

Porque no fue solo el punto final de Lionel Messi en Eliminatorias, sino que también lo fue para otro último bastión del a Vieja Guardia. A la despedida de Ángel Di María, el retiro del Kun Agüero (por problemas de salud), y el adiós del 10, se le sumó la declaración de Nicolás Otamendi en zona mixta anunciando su último partido oficial con la camiseta de la Selección argentina en casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1963922511256518718&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN! Tras el triunfo ante Venezuela, Nicolás Otamendi anunció que el duelo ante la Vinotinto fue su último partido oficial con la Selección Argentina en el país. pic.twitter.com/t9JohewEkb — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

El mítico defensor, que formó parte de aquellos viejos períodos de la Selección en los que las buenas parecían no llegar, también reconoció que concluyó su etapa de partidos oficiales en Argentina con la camiseta Albiceleste. "Si no hay ningún otro partido oficial acá en Argentina, este fue mi último partido y lo disfruté al máximo. Estoy feliz porque quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo con la gente y con mi familia", expresó Nicolás Otamendi tras el triunfo de la Scaloneta. Luego, el zaguero del Benfica tendrá la oportunidad de, eventualmente, disputar partidos amistosos y esperar la convocatoria al Mundial.