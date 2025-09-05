Inicio Ovación Fútbol Nicolás Otamendi
La sorpresiva revelación de Nicolás Otamendi tras la victoria de la Selección argentina: "Este fue mi último partido"

Nicolás Otamendi sorprendió con sus declaraciones en zona mixta luego del triunfo de la Selección argentina ante Venezuela, en el Monumental.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Nicolás Otamendi hizo una importante confesión luego de la victoria de la Selección argentina ante Venezuela.

Luego de la victoria de la Selección argentina sobre Venezuela, en la despedida de Lionel Messi en Argentina por Eliminatorias, el clima de nostalgia sobrevoló los aires del Monumental anunciando un final de ciclo.

Porque no fue solo el punto final de Lionel Messi en Eliminatorias, sino que también lo fue para otro último bastión del a Vieja Guardia. A la despedida de Ángel Di María, el retiro del Kun Agüero (por problemas de salud), y el adiós del 10, se le sumó la declaración de Nicolás Otamendi en zona mixta anunciando su último partido oficial con la camiseta de la Selección argentina en casa.

El mítico defensor, que formó parte de aquellos viejos períodos de la Selección en los que las buenas parecían no llegar, también reconoció que concluyó su etapa de partidos oficiales en Argentina con la camiseta Albiceleste. "Si no hay ningún otro partido oficial acá en Argentina, este fue mi último partido y lo disfruté al máximo. Estoy feliz porque quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo con la gente y con mi familia", expresó Nicolás Otamendi tras el triunfo de la Scaloneta. Luego, el zaguero del Benfica tendrá la oportunidad de, eventualmente, disputar partidos amistosos y esperar la convocatoria al Mundial.

Nicolás Otamendi y su lazo con la Selección argentina

El General llegó a la Selección argentina en el año 2009, debutó ante Panamá en un amistoso en el que la Albiceleste ganó 3 a 1 en tiempos de la conducción técnica del mismísimo Diego Armando Maradona. Desde entonces jugó la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica, estuvo en Eliminatorias y partidos amistosos pero se ausentó durante algunos años (período 2011-2014). Luego regresó para nunca más irse.

Nicolás Otamendi tras la victoria de la Selección argentina ante Venezuela. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Disputó las dos Copa América que Argentina perdió (2015 y 2016), estuvo en Rusia 2018 y luego vivió la época más mágica de la Selección argentina: jugó la Copa América 2021 en la que Argentina se coronó en la Mayor luego de 28 años sin títulos; ganó la Finalissima 2022, Copa del Mundo en Qatar y la Copa América 2024.

Este ciclo hoy asoma su final, con el Mundial 2026 en el horizonte y la expectativa de poder coronar por última vez con el manto sagrado de la Selección argentina.

