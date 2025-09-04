1°. IMPONER al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE, por la infracción a los artículos 8.1, 8.2, 12.1 literales a), b) y d), 12.2 literales a), b), i) y j) del Código Disciplinario de la CONMEBOL; al artículo 22 literales a) y g) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2025 y al artículo 5.1.11 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025, las siguientes sanciones:

fallo 1

1.1. DESCALIFICAR al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones.

1.2. OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL".

De esta manera, tanto Independiente como Universidad de Chile jugarán sus próximos siete partidos organizados por Conmebol a puertas cerradas. Tampoco podrán contar con el apoyo de sus hinchas en los venideros siete encuentros como visitante. En el caso de la U, el conteo comenzará en la serie ante Alianza Lima.

Pero esto no es todo. El Rojo de Avellaneda afrontará una sanción económica que asciende a los 250 mil dólares. Por su parte, el elenco chileno tendrá que abonar la suma de 150 mil.