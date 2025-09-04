En una noche inolvidable, Messi rompió una larga racha sin goles con la Selección argentina

Luego de aquella exhibición de fútbol, Messi no había vuelto a anotar y su sequía se extendía a 324 días sin goles con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Cabe destacar que en ese período solamente disputó cuatro encuentros ya que se ausentó de los duelos ante Uruguay y Brasil -1 a 0 y 4 a 1, respectivamente- por lesión. De todos modos esta racha quedó como la cuarta más larga de su trayectoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963758710846562505&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!



En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/KU75YlnK7K — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Las sequías goleadoras de Messi en la Selección argentina

En el primer puesto se ubica una sequía que duró 354 días: desde su gol en el Mundial 2006 ante Serbia y Montenegro hasta un amistoso frente a Argelia en 2007.

2025_09_250904720-scaled

Las sequías goleadoras más extensas de Lionel Messi en la Selección argentina

354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro – amistoso 2007 vs. Argelia

346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria – amistoso 2019 vs. Nicaragua

325 días: amistoso 2019 vs. Uruguay – Eliminatorias 2020 vs. Ecuador

324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia – Eliminatorias 2025 vs. Venezuela

Los máximos goleadores históricos de las Eliminatorias

39 Carlos "Pescadito" Ruiz (Guatemala)

36 Cristiano Ronaldo (Portugal)

35 Lionel Messi (Argentina)

35 Ali Daei (Irán)

31 Robert Lewandowski (Polonia)

Los números de Messi en Eliminatorias