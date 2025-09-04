Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
En una noche inolvidable, Messi rompió una larga racha sin goles con la Selección argentina

En su último partido como local en Eliminatorias Lionel Messi le puso fin a una de las rachas sin goles más extensa en su carrera en la Selección argentina.

Por UNO
Julián asistió a Messi para el gol.

Foto: Nicolás Ríos /UNO

Con una notable definición a los 39' del primer tiempo, tras una generosa habilitación de Julián Álvarez, Leo volvió al gol con la camiseta nacional.

messi gol 1
Una postal de la notable definición de Messi ante Venezuela.

La última vez que el rosarino había estampado su firma en el marcador con la camiseta Albiceleste fue en el triplete ante Bolivia, el 15 de octubre de 2024, con victoria 6-0 por la décima fecha clasificatoria al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Luego de aquella exhibición de fútbol, Messi no había vuelto a anotar y su sequía se extendía a 324 días sin goles con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Cabe destacar que en ese período solamente disputó cuatro encuentros ya que se ausentó de los duelos ante Uruguay y Brasil -1 a 0 y 4 a 1, respectivamente- por lesión. De todos modos esta racha quedó como la cuarta más larga de su trayectoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963758710846562505&partner=&hide_thread=false

Las sequías goleadoras de Messi en la Selección argentina

En el primer puesto se ubica una sequía que duró 354 días: desde su gol en el Mundial 2006 ante Serbia y Montenegro hasta un amistoso frente a Argelia en 2007.

2025_09_250904720-scaled

Las sequías goleadoras más extensas de Lionel Messi en la Selección argentina

  • 354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro – amistoso 2007 vs. Argelia
  • 346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria – amistoso 2019 vs. Nicaragua
  • 325 días: amistoso 2019 vs. Uruguay – Eliminatorias 2020 vs. Ecuador
  • 324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia – Eliminatorias 2025 vs. Venezuela

Los máximos goleadores históricos de las Eliminatorias

  • 39 Carlos "Pescadito" Ruiz (Guatemala)
  • 36 Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 35 Lionel Messi (Argentina)
  • 35 Ali Daei (Irán)
  • 31 Robert Lewandowski (Polonia)

Los números de Messi en Eliminatorias

  • 72 partidos alcanzó Messi en Eliminatorias este jueves y se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la competencia.
  • 20 años ininterrumpidos jugando Eliminatorias.
  • 35 goles.
  • 6 eliminatorias jugadas para clasificar a los mundiales 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.
  • 10 goles en las Eliminatorias del Mundial 2010, en las actuales lleva 7.

