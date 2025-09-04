Drew Barrymore arrasa en la serie original de Netflix con capítulos de apenas 30 minutos

Netflix ofrece un catálogo de series y películas, donde hay historias para todos los gustos. Una serie se encuentra en uno de los sitios más prestigiosos de la plataforma, y lo ha hecho con una historia compuesta de 30 capítulos de apenas 30 minutos, y junto a la gran Drew Barrymore: Santa Clarita Diet.

Estamos frente a una de las grandes apuestas y producciones estadounidenses de Netflix en los últimos 10 años, y es que inclusive a años de su estreno, sigue siendo top dentro del catálogo de series y películas. La serie trajo a la plataforma una historia completamente diferente a lo ya conocido, y los suscriptores cayeron rendidas a los pies de la oferta, que tuvo críticas de primerísimo nivel.

santa clarita diet 1
La serie fue estrenada en Netflix en el 2017

Drew Barrymore es la protagonista de esta serie, que es una mezcla perfecta entre terror y comedia, mostrando a la actriz desde una faceta completamente diferente, pero con tintes ya vistos en relatos tales como "Como si fuese la primera vez" y "Los ángeles de Charlie". La mujer está volviendo a pleno en su rol actoral, luego de problemas con el alcohol que la llevaron a fuertes críticas personales.

La serie no solo se limita a ser atractiva en cuestiones de historia y producción, sino que otro detalle que fue muy destacado entre los suscriptores de Netflix, es que este relato se compone de capítulos de apenas 30 minutos. Dentro del catálogo de series y películas, la oferta exclusiva de la plataforma trae un total de 30 capítulos divididos a lo largo de 3 temporadas, con reseñas excelentes.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2017, y desde entonces es una de las ofertas más exitosas y vigentes de la plataforma.

Embed - Santa Clarita Diet | Tráiler oficial de la temporada 3 | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Santa Clarita Diet

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con Drew Barrymore, Santa Clarita Diet centra su historia en: "La vida de un matrimonio de agentes inmobiliarios sufre un drástico cambio que los lleva por un camino de muerte y destrucción... en el buen sentido de la palabra".

La crítica especializada marcó puntos muy fuertes e interesantes de esta serie, que va camino a cumplir 10 años dentro de Netflix.

santa clarita diet 2
Si bien son 30 cap&iacute;tulos en total, cada uno de ellos apenas dura 30 minutos en Netflix

Reparto de Santa Clarita Diet, la serie de Netflix

  • Drew Barrymore como Sheila Hammond
  • Timothy Olyphant como Joel Hammond
  • Liv Hewson como Abby Hammond
  • Skyler Gisondo como Eric Bemis

Dónde ver la serie Santa Clarita Diet según la zona geográfica

  • Argentina: la serie Santa Clarita Diet se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Santa Clarita Diet se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Santa Clarita Diet se puede ver en Netflix.

