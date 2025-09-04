La serie no solo se limita a ser atractiva en cuestiones de historia y producción, sino que otro detalle que fue muy destacado entre los suscriptores de Netflix, es que este relato se compone de capítulos de apenas 30 minutos. Dentro del catálogo de series y películas, la oferta exclusiva de la plataforma trae un total de 30 capítulos divididos a lo largo de 3 temporadas, con reseñas excelentes.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2017, y desde entonces es una de las ofertas más exitosas y vigentes de la plataforma.

Embed - Santa Clarita Diet | Tráiler oficial de la temporada 3 | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Santa Clarita Diet

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con Drew Barrymore, Santa Clarita Diet centra su historia en: "La vida de un matrimonio de agentes inmobiliarios sufre un drástico cambio que los lleva por un camino de muerte y destrucción... en el buen sentido de la palabra".

La crítica especializada marcó puntos muy fuertes e interesantes de esta serie, que va camino a cumplir 10 años dentro de Netflix.

santa clarita diet 2 Si bien son 30 capítulos en total, cada uno de ellos apenas dura 30 minutos en Netflix

Reparto de Santa Clarita Diet, la serie de Netflix

Drew Barrymore como Sheila Hammond

Timothy Olyphant como Joel Hammond

Liv Hewson como Abby Hammond

Skyler Gisondo como Eric Bemis

Dónde ver la serie Santa Clarita Diet según la zona geográfica