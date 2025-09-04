La serie no solo se limita a ser atractiva en cuestiones de historia y producción, sino que otro detalle que fue muy destacado entre los suscriptores de Netflix, es que este relato se compone de capítulos de apenas 30 minutos. Dentro del catálogo de series y películas, la oferta exclusiva de la plataforma trae un total de 30 capítulos divididos a lo largo de 3 temporadas, con reseñas excelentes.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2017, y desde entonces es una de las ofertas más exitosas y vigentes de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Santa Clarita Diet
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con Drew Barrymore, Santa Clarita Diet centra su historia en: "La vida de un matrimonio de agentes inmobiliarios sufre un drástico cambio que los lleva por un camino de muerte y destrucción... en el buen sentido de la palabra".
La crítica especializada marcó puntos muy fuertes e interesantes de esta serie, que va camino a cumplir 10 años dentro de Netflix.
Si bien son 30 capítulos en total, cada uno de ellos apenas dura 30 minutos en Netflix
Reparto de Santa Clarita Diet, la serie de Netflix
- Drew Barrymore como Sheila Hammond
- Timothy Olyphant como Joel Hammond
- Liv Hewson como Abby Hammond
- Skyler Gisondo como Eric Bemis
Dónde ver la serie Santa Clarita Diet según la zona geográfica
- Argentina: la serie Santa Clarita Diet se puede ver en Netflix.
- España: la serie Santa Clarita Diet se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Santa Clarita Diet se puede ver en Netflix.