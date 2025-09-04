La saga, gran parte disponible en Netflix, también incluye cortometrajes, una serie de televisión, espectáculos en vivo, videojuegos y atracciones de parques temáticos.

Datos sorprendentes de Rapidos y Furiosos

Rápidos y Furiosos se iba a llamar Redline .

. Se destruyeron más de 100 autos durante la filmación de Reto Tokio .

. Es la octava franquicia del cine más redituable.

Sólo 25 autos han sido diseñados desde cero para las películas .

. El presupuesto de las 10 películas de Rápidos y Furiosos suma hasta hoy 1,549 millones de dólares .

. Las dos primeras películas de Rápidos y Furiosos son las únicas que existen en formato VHS .

. Eliza Dushku rechazó ser Mia Toretto , y Sarah Michelle Gellar, Jessica Biel, Kirsten Dunst y Natalie Portman audicionaron para el papel.

, y Sarah Michelle Gellar, Jessica Biel, Kirsten Dunst y Natalie Portman audicionaron para el papel. La escena de Más rápido, más furioso , donde Brian se derrapa hacia la audiencia, la hizo Paul Walker sin dobles de manejo.

, donde Brian se derrapa hacia la audiencia, la hizo Paul Walker sin dobles de manejo. Más rápido, más furioso es la única película sin Vin Diesel.

Reto Tokio es la única película de Rápidos y Furiosos sin Paul Walker , entre la 1 y la 7.

, entre la 1 y la 7. Rápidos y Furiosos fue el debut de Gal Gadot en pantalla grande.

en pantalla grande. Brian Tyler tuvo sólo tres días para componer la banda sonora para Rápidos y furiosos.

para Rápidos y furiosos. La escena de 5in Control , en la que el camión se estrella en el tren, se filmó sin efectos CGI ni miniaturas, y casi se descarrila el tren.

, en la que el camión se estrella en el tren, se filmó sin efectos CGI ni miniaturas, y casi se descarrila el tren. La filmación de 5in Control en Puerto Rico tuvo una inversión de 27 millones de dólares, ya que trabajaron 236 técnicos y 13 mil extras, y usaron 17 mil habitaciones de hotel.

Ninguna de las 10 películas ha recibido ni una nominación a los Premios Oscar .

. 10 raperos famosos han aparecido en Rápidos y Furiosos: Bad Bunny, T-Pain, Iggy Azalea, Ja Rule, Cardi B, Tego Calderón y Don Omar, MC Jin, Bow Wow y Ludacris.

famosos han aparecido en Rápidos y Furiosos: Bad Bunny, T-Pain, Iggy Azalea, Ja Rule, Cardi B, Tego Calderón y Don Omar, MC Jin, Bow Wow y Ludacris. Tras la muerte de Paul Walker, parte de las ganancias de Rápidos y furiosos 6 se donaron a la fundación de caridad del actor.

Rápidos y furiosos 7 es la película más taquillera de la franquicia, recaudando 1,500 millones de dólares. Y fue dedicada a Paul Walker.

de la franquicia, recaudando 1,500 millones de dólares. Y fue dedicada a Paul Walker. Una escena de Rápidos y furiosos 8 tiene la explosión más grande filmada en Islandia.

Little Brian, de Rápidos y furiosos 9, es el debut en cine el hijo de Vin Diesel .

. Rápidos y Furiosos 10 es la película con el mayor presupuesto de todas, en la que se invirtieron 340 millones de dólares.

En Rápidos y furiosos 8, Dwayne “La roca” Johnson y Vin Diesel tuvieron una pelea en el set que tuvo que ver con su ego, ya que ambos defendían su papel como el principal. Llegaron a los puños.

en el set que tuvo que ver con su ego, ya que ambos defendían su papel como el principal. Llegaron a los puños. Rápidos y furiosos 7 fue la última película con Paul Walker, quien falleció en un accidente automovilístico en 2013. Las escenas se completaron usando CGI y tomas de archivo.

Netflix-Rapidos-y-furiosos-9.jpg Rápidos y Furiosos es la octava franquicia del cine más redituable.

En qué orden ver las películas de Rápidos y Furiosos

La primera película de la saga de Rápidos y furiosos esde 2001, pero la línea temporal oficial reorganiza el orden en algunas entregas. La tercera, Tokyo Drift, ocurre después de la sexta y antes de la séptima, lo que resulta inaudito si se siguen los años de estreno.

Si se sigue el orden cronológico, se puede ver la evolución de cada personaje, especialmente la relación entre Dom Toretto y su familia. Este es el orden correcto para tener una experiencia completa:

Rápidos y Furiosos (2001)

+Rápidos +Furiosos (2003)

Rápidos y Furiosos (2009)

Rápidos y Furiosos 5in Control (2011)

Rápidos y Furiosos 6 (2013)

Rápidos y Furiosos: Reto Tokyo (2006)

Rápidos y Furiosos 7 (2015)

Rápidos y Furiosos 8 (2017)

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019 - opcional)

Rápidos y Furiosos 9 (2021)

Rápidos y Furiosos X (2023)

Rápidos y Furiosos X Parte 2 (4 de abril de 2025)

En Netflix, se pueden ver todas las películas de Rápidos y Furiosos de 2001, 2003, 2009, 2011, 2013, 2006, 2015 y 2009.