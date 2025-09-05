turbulencias avion Algunos factores que generan turbulencias son los cambios en la velocidad.

Algunos tipos de turbulencia son:

Turbulencia de aire claro (CAT): este tipo de turbulencia es invisible y no está asociada a nubes o tormentas, sino que se debe a la presión atmosférica y a las corrientes de chorro.

Turbulencia orográfica: se produce cuando el aire se ve forzado a ascender por obstáculos físicos como las montañas, generando fuertes corrientes ascendentes y descendentes.

Turbulencia mecánica: se causa por la alteración del flujo del aire debido a obstáculos como edificios o estructuras aeroportuarias.

Mejores asientos y horarios

Según el Aeropuerto de Texas, la primera recomendación es que en los asientos que se encuentran cercanos a las alas del avión las turbulencias se sienten menos, esto debido a su ubicación en relación con el centro de gravedad.

El centro de gravedad se encuentra cerca de las alas, por lo que los movimientos y vibraciones generadas por las turbulencias se amortiguan más en esa zona.

asientos avion Este tipo de movimientos bruscos pueden generar miedo, pánico y ansiedad.

El horario influye significativamente en la probabilidad de encontrar turbulencias. Generalmente, volar temprano por la mañana o por la noche resulta en un aire más suave y vuelos más fluidos.

Las ráfagas de viento y las tormentas suelen ser más tranquilas durante estas horas, lo que reduce la probabilidad de turbulencias. Para minimizar por completo la probabilidad de turbulencias, también debería evitar volar durante las horas punta del día, ya que es cuando la turbulencia de estela causada por el tráfico aéreo es más común.