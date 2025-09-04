Las palabras del Mellizo para Russo

Este sábado se disputará la Supercopa Argentina entre el campeón de la Copa Argentina 2024 y el ganador de la Liga Profesional 2024. Es por esto que, en cancha de Rosario Central, Vélez se verá las caras con Central Córdoba de Santiago del Estero.

en la conferencia de prensa previa al encuentro, Guillermo Barros Schelotto habló de todo. Entre los temas que tocó, al Mellizo le consultaron sobre la delicada situación de salud que atraviesa Miguel Ángel Russo.

“Ojala se pueda recuperar y pronto esté entrenando en Boca”, fueron las primeras palabras de Guillermo, quien fue dirigido por Miguelo en 2007, cuando el DT iniciaba su primer ciclo en el club y el futbolista gastaba sus últimos cartuchos con la azul y oro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1963606090844647639&partner=&hide_thread=false GUILLERMO BARROS SCHELOTTO SOBRE EL ESTADO DE RUSSO: "ES UNA PERSONA DEL FÚTBOL, SE MERECE LO MEJOR Y PRONTO ESTÉ ENTRENANDO EN BOCA"



Para finalizar, Guillermo soltó: "No sé cuál es su situación actual, sí que estuvo internado en el hospital. Le deseamos lo mejor. Más allá de haberlo tenido como entrenador y de haberlo conocido, es una persona del fútbol argentino y se merece lo mejor".

Cabe recordar que el Mellizo sumó apenas seis partidos de la mano de Miguel Ángel Russo y apenas uno de ellos fue como titular. Tras partir de Boca, el delantero aterrizó en las filas del Columbus Crew de Estados Unidos.