De igual manera, también mencionaron que Miguel Ángel Russo desea volver a su casa y a los entrenamientos lo antes posible aunque esto, según trascendidos, no sucederá en la brevedad ya que es imperioso que vuelva a sentirse bien para volver a asumir una responsabilidad tan importante como lo es ser el entrenador de Boca.

El técnico fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia y logró recuperarse luego de llevar adelante un tratamiento con quimioterapia. Como muestra de su carácter y fortaleza, Russo no dejó la dirección técnica del equipo colombiano mientras recibía los medicamentos necesarios para la recuperación de su salud.

¿Quién quedó a cargo del plantel de Boca?

Ante la imposibilidad de Russo de hacerse cargo, al menos por el momento, de los entrenamientos de Boca es que será su ayudante, Claudio Úbeda, quien quedó a cargo de los trabajos que lleva adelante el plantel.

Claudio Ubeda - Miguel Angel Russo Claudio Úbeda es el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo.

El extécnico de Independiente Rivadavia y Racing, entre otros, está acompañado por Juvenal Rodríguez (segundo ayudante de campo), los preparadores físicos Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, y el entrenador de arqueros, Cristian Muñoz.

Si la recuperación del entrenador del Xeneize se da como se espera, volvería a estar adelante del plantel en la práctica programada para el jueves por la mañana. El viernes habrá doble sesión de trabajo, el sábado aún no se ha definido y el domingo quedarán libres nuevamente.

El próximo compromiso del equipo de la Ribera será frente a Rosario Central (exequipo del técnico) el domingo 14 de septiembre desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito; el partido corresponde a la octava fecha de la Liga Profesional.