Miguel Ángel Russo fue al hospital y encendió las alarmas en Boca: la verdad sobre su estado de salud

Periodistas vinculados a Boca desmintieron que Miguel Ángel Russo haya sido internado este martes después de que haya circulado la versión de que se había agravado su estado de salud.

Por UNO
Russo está bien de salud.

Periodistas vinculados a Boca desmintieron que Miguel Ángel Russo haya sido internado este martes después de que haya circulado la versión de que se habìa agravado su estado de salud.

Lo cierto es que el DT xeneize se realizó chequeos médicos de rutina y solo pasó durante la mañana por la clínica Fleni de Belgrano por controles sobre su enfermedad y una infección urinaria.

russo 2
Miguel Ánge Russo estuvo en una clínica por controles de rutina y alarmó a todo Boca.

Más allá de los rumores, y de algunas publicaciones que lo mostraron débil en los últimos partidos, el experimentado entrenador, de 69 años de edad,

La figura de Miguel Ángel Russo volvió a estar en estas horas en el centro de la polémica, más allá del presente futbolístico positivo, y revivió el debate sobre la salud del último entrenador que conquistó la Copa Libertadores con el Xeneize.

Russo fue diagnósticado con cáncer de próstata en 2017 cuando dirigía a Millonarios de Colombia y pese a la enfermedad, continuó su carrera.

Hugo Gottardi y el estado de salud de Russo

En ese marco, Hugo Gottardi, histórico ayudante de Russo, sorprendió con sus declaraciones en el programa Boca de Selección. “Lo veo cansado, ayer lo miraba sentado y… Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión, es duro. Él viene de una enfermedad y está bien. Para mí, está bien…”.

gottardi russo
Gottardi y Russo fueron compañeros como jugadores y entrenadores.

Pero luego fue más tajante: “Lo veo demacrado, lo veo cansado. Y sí, está luchando en muchos frentes Miguel”. Incluso, relató una anécdota sobre el episodio de la foto que circuló en redes: “Estaba con mi hijo y le digo: ‘Mirá vos, capaz que pestañeó’. Y le sacaron la foto con los ojos cerrados. Y dije: ‘¿Quién se va a dormir? ¿Miguel? Olvidate’”.

“Va a dirigir a Boca hasta con un pulmotor, no va a renunciar. Si se va de Boca, es hablado con Riquelme. Y si se va, agarra otro club seguro. Le diría que se deje de hinchar las pelotas, que disfrute de la vida y de los nietos” (Hugo Gottardi, ex compañero de Russo). “Va a dirigir a Boca hasta con un pulmotor, no va a renunciar. Si se va de Boca, es hablado con Riquelme. Y si se va, agarra otro club seguro. Le diría que se deje de hinchar las pelotas, que disfrute de la vida y de los nietos” (Hugo Gottardi, ex compañero de Russo).

Gottardi también se refirió a su vínculo con Russo, del que se distanció en 2019 tras el paso por Alianza Lima: “Con Miguel pasamos no una, un millón pasamos. Pero bueno, todo lo que empieza termina. No me habla más, pero no es porque hayamos peleado, es como en un matrimonio, cuando vos llevás 40 años de casado y te separás, no la estás llamando a tu exmujer para ver cómo está”.

“Miguel ama Boca, eso descártalo. Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza porque ama todo eso. Y está mejor ahora, porque los triunfos acomodan todo”, indicó.

