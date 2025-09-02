Independiente y la U de Chile fueron sancionados por la Aprevide tras los tremendos incidentes

Los serios incidentes entre Independiente y la Universidad de Chile
El grave hecho ocurrió el 20 de agosto de 2025 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, cuando empataban 1 a 1 Independiente y Universidad de Chile.
Durante el encuentro, que debió ser suspendido, se produjeron disturbios protagonizados por ambas parcialidades.
Según el informe oficial, hinchas del conjunto chileno incendiaron una butaca plástica, arrojaron objetos contundentes hacia la tribuna local y destruyeron instalaciones del estadio —puestos de comida, sanitarios y gradas— para obtener elementos con los que continuar los enfrentamientos.
El saldo fue de 50 heridos, 25 de ellos trasladados a hospitales de Avellaneda, además de importantes daños materiales.
Grupos de simpatizantes de Independiente intentaron avanzar hacia la tribuna visitante, forzando rejas y portones internos.
Una vez dentro, agredieron violentamente a hinchas chilenos, poniendo en riesgo su integridad física.
Las cámaras de seguridad y las tareas investigativas permitieron identificar a más de 40 barras que participaron activamente en los ataques.
La causa penal quedó a cargo de la UFI N° 4 de Avellaneda, bajo la dirección del fiscal Mariano Zitto.
Los barras de Independiente que fueron sometidos al derecho de admisión:
