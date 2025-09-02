El Puma Martínez se pone a punto para cumplir el sueño de unificar su Título Mundial en Riad

El Puma Martínez, luego de su exitosa defensa del Título Mundial de la Asociación (AMB) y la Federación (FIB) en Japón -revancha- contra el nipón Kazuto Ioka (5 de noviembre pasado), ahora afrontará el 22 de noviembre una de las peleas más esperadas del año, la unificación total de peso supermosca en Arabia Saudita, lo que de ganar lo haría ser el primero de nuestro boxeo.

boxeo-puma martinez-jesse rodriguez-afiche (1)

Martínez es una conocida y querida figura en nuestro país, donde tuvo una larga carrera amateur, y durante la cual viajó en varias oportunidades a Mendoza, para hacer sparring con el entonces campón mundial mosca AMB, el malargüino Juan Carlos Cotón Reveco.