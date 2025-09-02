Inicio Ovación Boxeo Puma Martínez
El Puma Martínez se pone a punto para cumplir el sueño de unificar su Título Mundial en Riad

El argentino Fernando Puma Martínez, poseedor del Título Mundial de la FIB y AMB unificará coronas de peso supermosca con el estadounidense Jesse Rodríguez

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Puma Martínez busca ser el primer púgil argentino en tener el Título Mundial indicutido de su categoría.

La máxima figura del boxeo argentino actual, el porteño Fernando Daniel Puma Martínez, ya comenzó la cuenta regresiva de la que será la pelea más importante de su carrera hasta el momento: la unificación con el texano Jesse Rodríguez, poseedor de los títulos mundiales del Consejo y la Organización (CMB y OMB).

El Puma Martínez, luego de su exitosa defensa del Título Mundial de la Asociación (AMB) y la Federación (FIB) en Japón -revancha- contra el nipón Kazuto Ioka (5 de noviembre pasado), ahora afrontará el 22 de noviembre una de las peleas más esperadas del año, la unificación total de peso supermosca en Arabia Saudita, lo que de ganar lo haría ser el primero de nuestro boxeo.

boxeo-puma martinez-jesse rodriguez-afiche (1)

Martínez es una conocida y querida figura en nuestro país, donde tuvo una larga carrera amateur, y durante la cual viajó en varias oportunidades a Mendoza, para hacer sparring con el entonces campón mundial mosca AMB, el malargüino Juan Carlos Cotón Reveco.

El Puma Martínez en la megavelada de Riad

La pelea será el pleito principal de la velada denominada Night of the Champions (Noche de Campeones), con el ANB Arena, de Riad, Arabia Saudita de escenario, y donde además de los cinturones AMB y FIB del argentino, y OMB y CMB de Jesse Bam Rodríguez, estará la faja de la prestigiosa revista The Ring.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BoxeoMundial/status/1957824563632349465&partner=&hide_thread=false

“Siempre quisimos lograr, queríamos a lo grande. Mi sueño era ser campeón del mundo. Hoy ser campeón de todos los títulos. El indiscutido. Que la Argentina tenga un indiscutido. Tantos años, tantos boxeadores y nunca pudo tenerlo”, reconoció el nacido en el barrio de La Boca a Infobae.

Sobre los méritos de su rival, el Bam Rodríguez, zurdo invicto de 25 años (22-0-0, 15KO), el Pumita dijo en redes sociales: "¡Que sigan hablando, que al Bam bam le vamos a dar Bum Bum!".

