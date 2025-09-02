El Xeneize sumó tres puntos claves en Mar del Plata.

El 3-0 ante Independiente Rivadavia parece haber cambiado el rumbo de Boca. Desde aquella jornada en el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Xeneize cosechó tres triunfos al hilo y retornó a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla Anual de la Liga Profesional.

La última vez que ocurrió esto fue con Fernando Gago en el banco de suplentes. En aquella ocasión el Xeneize venció a Barracas Central, Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata entre el 6 y el 19 de abril de la corriente temporada.

Boca acumula tres victorias consecutivas.

Cuándo fue la última vez que Boca ganó cuatro partidos consecutivos

Luego de haber estado 12 partidos sin conocer la victoria, la peor racha en la historia del club, Boca parece haber encontrado su norte. El equipo de Miguel Ángel Russo acumula tres victorias al hilo y, poco a poco, retoma la confianza.

De la mano de Miguelo, el Xeneize le ganó 3-0 a Independiente Rivadavia (en Mendoza), 2-0 a Banfield (en la Bombonera) y 2-0 a Aldosivi (en Mar del Plata). Ante este panorama, hasta cuándo hay que retroceder para encontrar cuatro triunfos al hilo.

Para encontrar una racha como la que Boca puede alcanzar si gana su próximo compromiso, debemos buscar en el calendario el mes de abril del 2024. Por entonces, el equipo era dirigido por Diego Martínez.

Con el ex DT de Tigre y Huracán, entre otros, el Xeneize venció 3-1 a Newell's (Copa de la Liga), 1-0 a Trinidense (Copa Sudamericana), 1-0 a Godoy Cruz (Copa de la Liga) y 3-2 a River (cuartos de final de Copa de la Liga). Todo esto entre el 6 y el 21 de abril.

Diego Martínez fue el último DT de Boca en acumular cuatro triunfos al hilo.

La racha no llegó a más debido a que, inesperadamente, Boca perdió ante Fortaleza por 4-2 en su visita a Brasil. Posteriormente cayó por penales en las semifinales del torneo local, ante Estudiantes de La Plata.

Cuándo vuelve a jugar Boca

En el marco de la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca tendrá una parada brava. Con el objetivo de alcanzar su cuarto triunfo al hilo, el Xeneize visitará a Rosario Central el domingo 14 de septiembre, a partir de las 17.30.

