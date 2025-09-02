Carlos Alcaraz sacó rápido a Jiri Lehecka y ya está en las semifinales del US Open

“Da tranquilidad jugar como vengo jugando, sin ceder ningún set. También el nivel de concentración desde el principio hasta el final, (por) saber que aunque las cosas vayan mal, estando calmado y pensando con claridad, las cosas van a salir mejor”, comentó desde la cancha carlos Alcaraaz, una vez finalizado el encuentro en el court Arthur Ashe.

Human highlight reel. pic.twitter.com/80dNBXXqCX — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

A sus 22 años, el murciano jugará por tercera vez las semifinales del US Open, instancia que ya alcanzó en 2022 y 2023. En esta temporada, suma seis títulos y un récord de 59 victorias y seis derrotas.

Con este triunfo, se convierte en el tercer tenista más joven en alcanzar nueve semifinales de Grand Slam, detrás de Rafael Nadal y Björn Borg.

El encuentro se resolvió en poco menos de dos horas, con Alcaraz imponiendo el ritmo desde el inicio. Rompió el saque de Lehecka en el primer game del partido y repitió el patrón en el segundo set. En el tercero, el quiebre llegó en el noveno game, sellando su pase a la penúltima ronda.

Carlos Alcaraz dispondrá de dos días para jugar la semifinal e ir por su segundo título en Flushing Meadows y quitarle el número uno del mundo a Jannik Sinner.