TENIS INTERNACIONAL

Carlos Alcaraz sacó rápido a Jiri Lehecka y ya está en las semifinales del US Open

El español Carlos Alcaraz se impuso en sets corridos al checo Lehecka y por tercera vez se metió entre los mejores cuatro del US Open, último Grand Slam del año

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Carlos Alcaraz sigue en camino de ganar su segundo US Open. Superó a Jiri Lehecka en sets corridos y está en semifinales.

Carlos Alcaraz se impuso este martes al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4, en una hora 56 minutos, y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde enfrentará al ganador del duelo entre Novak Djokovic y Taylor Fritz.

El español, número dos del mundo, mantuvo su invicto en sets en el US Open y consolidó su dominio en Flushing Meadows con una actuación sólida y sin fisuras, que lo pone como candidatro a repetir su logro del 2022.

Carlos Alcaraz no mostró fisuras ante Lehecka

El muciano Alcaraz logró liquidar la serie y estar en su novena semifinal de Grand Slam. Su rival, Jiri Lehecka, 21° del ranking ATP, nunca tuvo oportunidad de lograr algún quiebre, ante un español sólido en el saque y muy agresivo en los peloteos.

“Da tranquilidad jugar como vengo jugando, sin ceder ningún set. También el nivel de concentración desde el principio hasta el final, (por) saber que aunque las cosas vayan mal, estando calmado y pensando con claridad, las cosas van a salir mejor”, comentó desde la cancha carlos Alcaraaz, una vez finalizado el encuentro en el court Arthur Ashe.

A sus 22 años, el murciano jugará por tercera vez las semifinales del US Open, instancia que ya alcanzó en 2022 y 2023. En esta temporada, suma seis títulos y un récord de 59 victorias y seis derrotas.

Con este triunfo, se convierte en el tercer tenista más joven en alcanzar nueve semifinales de Grand Slam, detrás de Rafael Nadal y Björn Borg.

El encuentro se resolvió en poco menos de dos horas, con Alcaraz imponiendo el ritmo desde el inicio. Rompió el saque de Lehecka en el primer game del partido y repitió el patrón en el segundo set. En el tercero, el quiebre llegó en el noveno game, sellando su pase a la penúltima ronda.

Carlos Alcaraz dispondrá de dos días para jugar la semifinal e ir por su segundo título en Flushing Meadows y quitarle el número uno del mundo a Jannik Sinner.

