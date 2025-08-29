Bahamonde y Martaux, si el clima lo permite, jugarán la final en el Mendoza Tenis Club

No es casualidad que los dos finalistas volvieron en este torneo al Circuito Mendocino tras haber estado compitiendo en Europa. Francisco Bahamonde estuvo jugando interclubes en Italia y Alemania, además de haber ganado 4 torneos profesionales en Italia, país del que tiene ciudadanía.

martaux Gaspar Martaux volvió tras una muy buena experiencia en Francia. Axel Lloret

Martaux, por su parte, hizo su primera experiencia en el exterior y fue en Francia, donde según contó: "Estuve dos meses y fue una gran experiencia. Jugué 14 torneos profesionales (54 partidos) y pude cumplir mi objetivo que era poder jugar interclubes allá a partir del año que viene".

Lucero y Bos, la final femenina

La jornada en el Mendoza Tenis Club incluyó las semifinales del cuadro de damas en las que Malena Lucero y Emilia Bos avanzaron a la definición.

lucero Malena Lucero es finalista en damas. Axel Lloret

Lucero, preclasificada 3, le ganó por 6-3, 4-5 y retiro a la máxima favorito Valentina Lloret y en la cancha contigua Emi Bos, quien ingresó al cuadro a través de un wild card, batió a la segunda favorita, Agustina Ficarra, por 6-1 y 6-4.

Una fiesta del tenis en el Mendoza Tenis Club

Paralelamente, en las canchas del Mendoza Tenis Club, se está jugando el Regional de menores con la participación de más de 80 jugadores de Mendoza y San Juan.

Además, para este sábado está previsto el comienzo del torneo Promocional de menores, reservado para aquellos que se están iniciando en la competencia y que tiene 76 inscriptos.