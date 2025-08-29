Inicio Ovación Tenis Francisco Bahamonde
Bahamonde y Martaux, si el clima lo permite, jugarán la final en el Mendoza Tenis Club

Francisco Bahamonde y Gaspar Martaux avanzaron a la final de la séptima etapa del Circuito Mendocino de Primera que se jugará este sábado en el Mendoza Tenis Club. También está programada la final de damas entre Malena Lucero y Emilia Bos.

Juan Pablo García
Juan Pablo García
Pancho Bahamonde volvió de Europa y ratificó su superioridad a nivel local.

Axel Lloret

Francisco Bahamonde y Gaspar Martaux avanzaron a la final de la séptima etapa del Circuito Mendocino de Primera que se jugará este sábado a las 15 en el Mendoza Tenis Club, si es que el clima lo permite. También está programada la final de damas entre Malena Lucero y Emilia Bos.

Serán los encuentros cumbre de un certamen que comenzó hace 3 semanas con una pre qualy de 38 jugadores, luego se disputó la qualy con 51 tenistas y finalmente los cuadros principales de 20 jugadores cada uno. Todo con la organización del club anfitrión y Punto Deporte.

bahamonde 2
Francisco Bahamonde volvió al Circuito Mendocino y está en otra final.

En la jornada de este viernes, a pleno sol, se jugaron las semifinales en las que inicialmente Pancho Bahamonde superó por 6-1, 1-0 y retiro al joven Marcos Zawels y luego Martaux le ganó a Santiago Villaroya por 6-3 y 6-1.

No es casualidad que los dos finalistas volvieron en este torneo al Circuito Mendocino tras haber estado compitiendo en Europa. Francisco Bahamonde estuvo jugando interclubes en Italia y Alemania, además de haber ganado 4 torneos profesionales en Italia, país del que tiene ciudadanía.

martaux
Gaspar Martaux volvió tras una muy buena experiencia en Francia.

Martaux, por su parte, hizo su primera experiencia en el exterior y fue en Francia, donde según contó: "Estuve dos meses y fue una gran experiencia. Jugué 14 torneos profesionales (54 partidos) y pude cumplir mi objetivo que era poder jugar interclubes allá a partir del año que viene".

Lucero y Bos, la final femenina

La jornada en el Mendoza Tenis Club incluyó las semifinales del cuadro de damas en las que Malena Lucero y Emilia Bos avanzaron a la definición.

lucero
Malena Lucero es finalista en damas.

Lucero, preclasificada 3, le ganó por 6-3, 4-5 y retiro a la máxima favorito Valentina Lloret y en la cancha contigua Emi Bos, quien ingresó al cuadro a través de un wild card, batió a la segunda favorita, Agustina Ficarra, por 6-1 y 6-4.

Una fiesta del tenis en el Mendoza Tenis Club

Paralelamente, en las canchas del Mendoza Tenis Club, se está jugando el Regional de menores con la participación de más de 80 jugadores de Mendoza y San Juan.

Además, para este sábado está previsto el comienzo del torneo Promocional de menores, reservado para aquellos que se están iniciando en la competencia y que tiene 76 inscriptos.

