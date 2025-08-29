Alimentos parecidos: cuál es la diferencia entre la espinaca y la acelga

La espinaca es una planta originaria del suroeste asiático, de la antigua Persia. La acelga se comenzó a cultivar y domesticar en la región mediterránea en partes de Europa y el Norte de África.

La acelga es un vegetal verde de hojas grandes y tallos carnosos. Tiene una textura más firme y un sabor ligeramente amargo. La espinaca tiene hojas más pequeñas, un tallo delgado y un gusto suave. Sus principales diferencias radican en ello.

En cuanto a sus beneficios, ambos alimentos son fuente de potasio y vitamina K. Tanto la acelga como la espinaca ayudan a controlar la presión sanguínea. Son vegetales ricos en agua y con bajo índice calórico, contienen vitaminas A, E y C, componentes antioxidantes que previenen el deterioro celular.

La espinaca y la acelga son fuente de clorofila, otro antioxidante muy beneficios para la salud. La espinaca contiene luteína y zeaxantina, dos nutrientes que favorecen la salud de los ojos.

Además, la espinaca es un alimento rico en potasio y folato, minerales que ayudan a reducir la presión arterial y mejoran la salud de la piel y el cabello. La acelga es fuente de hierro, calcio y magnesio, minerales que mejoran la digestión y fortalecen el sistema inmunitario.

Alimentos con grandes diferencias: para qué se usan la espinaca y la acelga

acelga y espinaca Ambos vegetales quedan muy bien en tartas, guisos, ensaladas y rellenos.