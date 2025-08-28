El comentario del tenista no es un reclamo aislado. Desde que Nueva York legalizó el consumo recreativo de marihuana en 2021, permitiendo a mayores de 21 años poseer y consumir cannabis en espacios públicos donde el tabaco también está autorizado, el olor se ha convertido en una constante en la ciudad, incluyendo eventos deportivos como el US Open.

tenis-master de madrid-casper ruud (1).jpg El tenista Casper Ruud se quejó en pleno US Open.

Las canchas más afectadas, como la 17 y otras cercanas al Corona Park, un espacio público colindante con el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, sufren especialmente por esta situación. Aunque la organización del torneo prohíbe fumar dentro del predio, el humo de marihuana proveniente del parque se filtra hacia las canchas, creando una distracción para los jugadores de tenis.

Lo de Casper Ruud no es la única ocasión que se habla del tema. En 2023, el tenista alemán Alexander Zverev bromeó diciendo que la cancha “olía como el salón de Snoop Dogg”. Incluso Nick Kyrgios, en 2022, mencionó que el olor afectaba su respiración debido a su asma.