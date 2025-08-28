El tenista Casper Ruud se quejó en pleno US Open.

El US Open 2025 comenzó hace unos días y no deja de llamar la atención. No por los resultados que se vienen dando en este Grand Slam, uno de los torneos más importantes del tenis, sino por cuestiones extradeportivas. Como por ejemplo, las recientes declaraciones de Casper Ruud sobre la marihuana.

Durante el US Open 2025, el tenista noruego Casper Ruud, número 12 del ranking ATP, tuvo un sólido debut al vencer al austríaco Sebastian Ofner en sets corridos (6-1, 6-2, 7-6). Pero también fue noticia por sus contundentes declaraciones sobre un problema inusual en el torneo: el persistente olor a marihuana en las canchas de Flushing Meadows.

El tenista Casper Ruud y el olor a marihuana

“El olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas. Es bastante molesto estar jugando, cansado, y a pocos metros, alguien fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto”, expresó el tenista Casper Ruud tras su partido, generando revuelo en la prensa y entre los aficionados.

El comentario del tenista no es un reclamo aislado. Desde que Nueva York legalizó el consumo recreativo de marihuana en 2021, permitiendo a mayores de 21 años poseer y consumir cannabis en espacios públicos donde el tabaco también está autorizado, el olor se ha convertido en una constante en la ciudad, incluyendo eventos deportivos como el US Open.

Las canchas más afectadas, como la 17 y otras cercanas al Corona Park, un espacio público colindante con el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, sufren especialmente por esta situación. Aunque la organización del torneo prohíbe fumar dentro del predio, el humo de marihuana proveniente del parque se filtra hacia las canchas, creando una distracción para los jugadores de tenis.

Lo de Casper Ruud no es la única ocasión que se habla del tema. En 2023, el tenista alemán Alexander Zverev bromeó diciendo que la cancha “olía como el salón de Snoop Dogg”. Incluso Nick Kyrgios, en 2022, mencionó que el olor afectaba su respiración debido a su asma.

