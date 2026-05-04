El Manchester City no pudo sumar de a tres en su vista al Hill Dickinson Stadium y apenas pudo rescatar agónicamente un empate 3-3 con el Everton, por la 35ª fecha de la Premier League de Inglaterra. De esta forma quedó a cinco puntos del líder Arsenal a falta de tres rondas.
Manchester City empató con Everton y se alejó del líder de la Premier League
Completando la 35ª fecha de la Premier League, el Manchester City visitó al Everton buscando el triunfo que lo acercara al puntero Arsenal pero sólo igualó
Los Citizens venían de ganar 1 a 0 al Burnley el pasado miércoles 22 de abril. Con este resultado, quedaron como escolta del Arsenal con 6 puntos de diferencia y con un partido pendiente ante el Crystal Palace.
Mal inicio del Manchester City ante el Everton por la Premier League
El Manchester City, que dirige Pep Guardiola llegó entonado a este partido luego de ganarle al Southampton por 2 a 1, el pasado sábado en Wembley, por la semifinal de la FA Cup de Inglaterra.
Este lunes, por la 35ª de la Premier League, el City arrancó ganando con el gol del belga Jeremy Doku a los 43 minutos asistido por el francés Rayan Cherki que cedió en las afueras del área grande para que Doku metiera una elegante comba al ángulo derecho del arquero Jordan Pickford.
Ya en el complemento, a los 23 minutos, el Everton empató el partido con el gol del francés Thierno Barry. Cinco minutos después, el local pasó adelante gracias al gol de Jake O´Brien.
Doku salvó de la catástrofe al Manchester City
Cuanto todo estaba complicado para el City, a los 36 minutos, Barry pareció sepultar las esperanzas visitantes, aumentó la y completó su doblete personal poniendo el 3 a 1.
El Manchester City salió desesperado y pronto pudo descontar con un tanto del goleador noruego Erling Haaland, picándosela al arquero Pickford tras una gran carrera desde el círculo central hacía el área del Everton.
Ya en tiempo de descuento el equipo de Guardiola se salvó del naufragio al empatar a los 51 minutos con otro gol de Doku. Tras un tiro de esquina desde la izquierda de Phil Foden, la pelota cayó en el vértice derecho del área donde Guéhi se la sirvió al belga que recortó para adentro y clavó la pelota en el ángulo izquierdo de Pickford.
Con este resultado, el Manchester City se mantiene como escolta del Arsenal pero con 5 puntos de diferencia y un partido menos. Por su parte, el Everton perdió una gran oportunidad de quedar a una unidad de los puestos de UEFA Europa League.
En el otro partido de este lunes en el fútbol inglés, el Nottingham Forest le ganó 3-1 al Chelsea en Stamford Bridge. En los vencedores estuvo como titular el argentino Nicolás Domínguez mientras que su compatriota Enzo Fernández lo hizo en los de Londres.