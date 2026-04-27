Lesionado y sin Mundial: la preocupante imagen de un jugador top que dejó de brillar

El video y las fotos que sacuden a la Premier League en la previa del Mundial

El diario británico The Sun tuvo acceso a las fotografías que no dudaron en publicar dando a conocer una situación que preocupa al entorno del jugador que ahora defiende los colores del Everton.

El ex jugador del Manchester City se encuentra recuperándose de una lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde enero, llegó a un bar alrededor de las 16.30 del sábado.

Momentos después la imagen era elocuente: el mediapunta estaba "fuera de combate", desplomado sobre una mesa y rodeado de botellas vacías de vino y vasos de cócteles.

Jack Grealish Jack Grealish se quedó sin Mundial.

Testigos en el lugar afirmaron que sus amigos intentaron despertarlo sin éxito en varias ocasiones, evidenciando un estado de ebriedad que ha encendido las alarmas en su club y en la selección nacional.

¿Chances nulas para el Mundial 2026?

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, el panorama para Grealish es sombrío. La prensa inglesa asegura que el cuerpo técnico de la Selección de Inglaterra está "profundamente decepcionado" con la conducta profesional del jugador.

Jack Grealish Grealish jugó cinco partidos en Qatar 2022, pero no estará en el Mundial 2026.

A sus 30 años, lo que debería ser su etapa de madurez futbolística se ve empañada por su conocida afición a las fiestas nocturnas. Mientras sus compañeros se preparan para la cita mundialista, Jack parece estar alejándose definitivamente de la elite del fútbol mundial.