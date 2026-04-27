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Lesionado y sin Mundial: la preocupante imagen de un jugador top que dejó de brillar

Fue figura del Manchester City y disputó el Mundial Qatar 2022, pero ahora, con tan solo 30 años, su carrera está en ocaso

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Sin Mundial y sin jugar: la triste realidad de Jack Grealish.

Sin Mundial y sin jugar: la triste realidad de Jack Grealish.

El talentoso pero polémico futbolista inglés, Jack Grealish, vuelve a ser el centro de la escena mediática, aunque esta vez no por su juego dentro de la cancha. En las últimas horas se viralizaron unas imágenes procupantes del actual jugador del Everton que se quedó sin posibilidades de ser parte del Mundial 2026.

El impacto de las fotografías rápidamente dieron la vuelta al mundo encendiendo las alarmas sobre el estado de salud y problemas que enfrentar un jugador que está muy lejos de brillar como alguna vez lo supo hacer.

Jack Grealish
Jack Grealish no disfrutar&aacute; de estar en el pr&oacute;ximo Mundial.

Jack Grealish no disfrutará de estar en el próximo Mundial.

El video y las fotos que sacuden a la Premier League en la previa del Mundial

El diario británico The Sun tuvo acceso a las fotografías que no dudaron en publicar dando a conocer una situación que preocupa al entorno del jugador que ahora defiende los colores del Everton.

El ex jugador del Manchester City se encuentra recuperándose de una lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde enero, llegó a un bar alrededor de las 16.30 del sábado.

Momentos después la imagen era elocuente: el mediapunta estaba "fuera de combate", desplomado sobre una mesa y rodeado de botellas vacías de vino y vasos de cócteles.

Jack Grealish
Jack Grealish se qued&oacute; sin Mundial.

Jack Grealish se quedó sin Mundial.

Testigos en el lugar afirmaron que sus amigos intentaron despertarlo sin éxito en varias ocasiones, evidenciando un estado de ebriedad que ha encendido las alarmas en su club y en la selección nacional.

¿Chances nulas para el Mundial 2026?

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, el panorama para Grealish es sombrío. La prensa inglesa asegura que el cuerpo técnico de la Selección de Inglaterra está "profundamente decepcionado" con la conducta profesional del jugador.

Jack Grealish
Grealish jug&oacute; cinco partidos en Qatar 2022, pero no estar&aacute; en el Mundial 2026.

Grealish jugó cinco partidos en Qatar 2022, pero no estará en el Mundial 2026.

A sus 30 años, lo que debería ser su etapa de madurez futbolística se ve empañada por su conocida afición a las fiestas nocturnas. Mientras sus compañeros se preparan para la cita mundialista, Jack parece estar alejándose definitivamente de la elite del fútbol mundial.

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