Facundo Lencioni: "Tenemos que estar muy contentos con lo hecho en esta primera mitad de año"

Respecto al triunfo, ajustado y sufrido sobre Defensa y Justicia de este lunes, Facundo lo dimensionó así: "Era una gran prueba, porque teníamos que ver cómo nos reponíamos de lo que fue lo de la semana pasada. Y bueno, otra vez el equipo volvió a mostrar carácter, volvió a mostrar ganas de ganar, y creo que, como te decía recién, la primera etapa del año es muy buena".

Facundo Lencioni fue uno de los puntos más altos en cuanto a rendimiento en el equipo Mensana, pero fue reemplazado en el minuto 72', y en su lugar ingresó Ignacio Sabatini. El cambió no le cayó bien al rafaelino, que se mostro con bronca al dirigirse al bando de suplentes. Reconociendo que le había afectado, confesó: "Por ahí uno está con una pulsación muy alta y no se da cuenta, pero bueno, eso pasa", dijo, y luego agregó sobre su reemplazante: "Es un chico que trabaja muy bien, que se brinda mucho para el equipo. Por ahí no le ha tocado (entrar) tanto en esta primera mitad del año, pero cuando le tocó ha demostrado que está a la altura, y bueno, lo tiene muy merecido".

Al ser consultado en la zona mixta sobre qué puntaje le pondría su rendimiento en esta parte del año dijo: "Yo creo que es un siete. Hay que seguir mejorando".

respecto a lo que hará en el tiempo libre que se viene hasta recomenzar los entrenamientos para el Torneo Clausura, y su familia en Santa Fe, señaló sonriente: "Deben estar hasta las manos, voy a pasar dos días y después me voy para Rafaela por las dudas".