Dolor en Luján Sport Club por el fallecimiento del histórico Humberto Tito Mattioli

Humberto Tito Mattioli , fue un recordado ex defensor -central- de Luján Sport Club, trabajador de YPF, y tras el retiro continuó con su pasión como relator deportivo y profesor en el Polideportivo Hipólito Irigoyen, de la Muni lujanina. Además del Granate, Tito también jugó en Rincón del Atuel San Rafael, Deportivo Guaymallén, y cerca del retiro en Chacras de Coria

Durante los festejos del Centenario del club del Bajo, volvió ponerse los cortos y jugó el partido homenaje, junto a su hermano Héctor y otros ídolos del club, donde se extrañó la presencia de su compañero de zaga Luis Alberto Carrazco, fallecido en el 2021.

futbol-lujan sport club-humberto mattioli (1) Una de las formaciones de Luján Sport Club en los torneo de la Liga Mendocina que integró Tito Mattioli.

Otros históricos lujaninos como Edgardo Chuchi Fumagali, Roberto Cuta Morán y Rubén José Agüero, lo despidieron desde sus redes sociales.