Este lunes la afición del fútbol mendocino despidió a uno de sus históricos protagonistas, y que dejó mucho dolor por su fallecimiento. El ex jugador del Granate -Luján Sport Club- Humberto Tito Mattioli, figura animadora de los torneos de la Liga Mendocina de Fútbol.
Dolor en Luján Sport Club por el fallecimiento del histórico Humberto Tito Mattioli
El ex jugador de Luján Sport Club, animador de la Liga Mendocina de Fútbol, Humberto Tito Mattioli fue despedido este lunes
A los 74 años y luego de no superar las complicaciones de una cirugía de corazón, se produjo su fallecimiento. Familiares y amigos lo despidieron luego del mediodía en el Parque de Descanso de Guaymallén.
Se fue una querida gloria del Luján Sport Club
Humberto Tito Mattioli , fue un recordado ex defensor -central- de Luján Sport Club, trabajador de YPF, y tras el retiro continuó con su pasión como relator deportivo y profesor en el Polideportivo Hipólito Irigoyen, de la Muni lujanina. Además del Granate, Tito también jugó en Rincón del Atuel San Rafael, Deportivo Guaymallén, y cerca del retiro en Chacras de Coria
Durante los festejos del Centenario del club del Bajo, volvió ponerse los cortos y jugó el partido homenaje, junto a su hermano Héctor y otros ídolos del club, donde se extrañó la presencia de su compañero de zaga Luis Alberto Carrazco, fallecido en el 2021.
Otros históricos lujaninos como Edgardo Chuchi Fumagali, Roberto Cuta Morán y Rubén José Agüero, lo despidieron desde sus redes sociales.