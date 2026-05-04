Masters 1000 de Roma: contra quién debutan los argentinos con Tomás Etcheverry como el mejor rankeado

De todos ellos, Etcheverry y Cerúndolo debutarán directamente en la segunda ronda por estar entre los 32 primeros preclasificados del torneo.

En la segunda ronda podría haber un choque de argentinos, ya que, Etcheverry podría verse las caras con Burruchaga en caso de que este último derrote en su debut al italiano Mattia Bellucci.

Los hermanos Cerúndolo en el Masters 1000 de Roma

Fran Cerúndolo, por su parte, se enfrentará con el ganador del partido entre el chileno Alejandro Tabilo y un jugador proveniente de la clasificación.

A su vez, su hermano Juan Manuel, que este año busca acercarse al top 50 por primera vez en su carrera, tendrá como oponente a un jugador proveniente de la clasificación, mientras que Navone protagonizará un interesante cruce con el canadiense Denis Shapovalov.

cerundolo

Por otra parte, Sebastián Báez, quien sigue sin encontrar el rumbo en su juego en los torneos importantes, buscará volver a la victoria cuando se enfrente con el estadounidense Jenson Brooksby.

Por último, Ugo Carabelli se medirá con el estadounidense kazajo Aleksandr Shevchenko, Marco Trungelliti con el estadounidense Zachary Zvajda y Thiago Tirante con el italiano Gianluca Cadenasso.

Comesaña en la qualy y Sierra en el cuadro femenino

El otro argentino que podría sumarse al cuadro principal es Francisco Comesaña, quien derrotó en la primera ronda de la clasificación a británico Billy HArris.

En cuanto a la rama femenina, la única representante argentina será Solana Sierra, quien debutará en la primera ronda con una oponente proveniente de la clasificación.