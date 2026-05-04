Tragedia aérea: una avioneta se estrelló contra un edificio y hay al menos dos muertos

El avión se incrustó entre el tercer y cuarto piso del inmueble. Un dato clave para comprender por qué no hubo víctimas dentro del edificio es el lugar exacto del choque: la avioneta golpeó contra la caja de escaleras. Esta circunstancia evitó que ingresara directamente a los departamentos ocupados, lo que podría haber derivado en una catástrofe de dimensiones mucho mayores.

Tragedia aérea: operativo de bomberos, víctimas y peritajes

Como consecuencia del impacto, el piloto y uno de los pasajeros murieron de forma instantánea en el lugar. En tanto, los otros tres ocupantes fueron rescatados entre los restos de la cabina con heridas severas y trasladados de urgencia a hospitales de la zona, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

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Tras el accidente, se desplegó un imponente operativo que incluyó a bomberos, médicos y fuerzas de seguridad. Los equipos trabajaron intensamente para controlar posibles incendios derivados del combustible y asegurar la estabilidad de la estructura dañada.

Actualmente, las autoridades brasileñas mantienen la zona cercada mientras los peritos de aviación civil investigan las causas exactas que provocaron la falla técnica fatal.