Tragedia aérea: una avioneta se estrelló contra un edificio y hay al menos dos muertos

Una avioneta de pequeño porte perdió el control e impactó de lleno contra un edificio residencial. El hecho, registrado durante la mañana de este lunes, dejó dos personas fallecidas y tres heridos de gravedad, todos tripulantes del avión. La tragedia aérea sucedió en Belo Horizonte, Brasil.
La aeronave había partido desde el aeropuerto de Pampulha con cinco personas a bordo. Según los reportes preliminares, a los pocos minutos de vuelo el piloto detectó fallas técnicas y llegó a alertar a la torre de control sobre las dificultades que estaba experimentando. Sin embargo, no logró estabilizar la unidad y terminó colisionando contra una estructura de departamentos en el barrio Silveira.
El avión se incrustó entre el tercer y cuarto piso del inmueble. Un dato clave para comprender por qué no hubo víctimas dentro del edificio es el lugar exacto del choque: la avioneta golpeó contra la caja de escaleras. Esta circunstancia evitó que ingresara directamente a los departamentos ocupados, lo que podría haber derivado en una catástrofe de dimensiones mucho mayores.
Tragedia aérea: operativo de bomberos, víctimas y peritajes
Como consecuencia del impacto, el piloto y uno de los pasajeros murieron de forma instantánea en el lugar. En tanto, los otros tres ocupantes fueron rescatados entre los restos de la cabina con heridas severas y trasladados de urgencia a hospitales de la zona, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Tras el accidente, se desplegó un imponente operativo que incluyó a bomberos, médicos y fuerzas de seguridad. Los equipos trabajaron intensamente para controlar posibles incendios derivados del combustible y asegurar la estabilidad de la estructura dañada.
Actualmente, las autoridades brasileñas mantienen la zona cercada mientras los peritos de aviación civil investigan las causas exactas que provocaron la falla técnica fatal.