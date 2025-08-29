Nicolás Ferreyra se ha ganado el apoyo de los hinchas por su goles, la entrega y el sacrificio que pone en cada encuentro. Sobre esta situación, comentó: "Los hinchas me ha demostrado mucho cariño, es algo mutuo, hay una conexión importante, soy un agradecido al simpatizante y espero que disfruten de este momento".

Embed - Nicolás Ferreyra, el goleador de Gimnasia y Esgrima analizó el presente del puntero

Gimnasia y Esgrima a seis fechas del final es el puntero con 52 puntos, su escolta su homónimo jujeño tiene 51. Sobre este sprint final que tiene el Lobo, Ferreyra aseguró: "Tenemos que ir partido a partido, nos quedan 18 puntos en juego, sabemos que todos los encuentros serán decisivos. Todos los equipos juegan por algo importante, con Nueva Chicago será un encuentro muy difícil y después tendremos un encuentro fundamental de local con Gimnasia y Esgrima de Jujuy".

"Me siento muy feliz en este club, soy un agradecido por todo lo que me dan cada día. Vamos a dejar todo para poder jugar la final por el ascenso". admitió Nicolás Ferreyra. "Me siento muy feliz en este club, soy un agradecido por todo lo que me dan cada día. Vamos a dejar todo para poder jugar la final por el ascenso". admitió Nicolás Ferreyra.

El mensaje de Nicolás Ferreyra para los hinchas de Gimnasia y Esgrima

"A los hinchas les decimos que nos sigan apoyando, su respaldo es fundamental. Que se queden tranquilos que nosotros sabemos por lo que estamos peleando y vamos a dejar todo en cada partido. Hay un grupo de jugadores que se viene preparando desde el mes de enero para lograr un objetivo", dijo.

Nicolas Ferreyra lleva siete goles en Gimnasia y Esgrima y es una de las figuras del equipo que dirige Ariel Broggi.

Lo que se viene para Gimnasia y Esgrima