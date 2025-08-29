Boca tendrá un regreso importante ante Aldosivi: el equipo que paró Russo en la práctica

El mediocampista Rodrigo Battaglia, quien estaba en duda por una molestia muscular, finalmente estará disponible ya que se recuperó de la molestia e integrará la lista de convocados.

Battaglia recibió el alta médica tras una molestia muscular que lo marginó de la práctica de fútbol del jueves. El cuerpo médico descartó estudios clínicos y autorizó su reincorporación al grupo.

El entrenador había repetido el 11 por primera vez en el certamen, pero la lesión de Pellegrino altera la planificación. El ex Platense sufrió una distensión grado II en el obturador externo izquierdo durante el último encuentro ante Banfield.

Russo Russo hará un cambio en Boca.

Pellegrino quedó descartado para el viaje a Mar del Plata y estaría inactivo por dos semanas, con la fecha FIFA como margen para su regreso ante Rosario Central.

Marco Pellegrino fue el primer refuerzo que sumó Boca tras la llegada de Miguel Ángel Russo. Luego de andar bien en Huracán, el zaguero cuyo pase le pertenecía al Milan de Italia se sumó al plantel para el Mundial de Clubes, aunque se perdió los primeros dos partidos por lesión. Debutó ante Auckland City y desde entonces mostró un gran nivel.

La probable formación de Boca vs Aldosivi

El probable once de Boca para enfrentar a Aldosivi incluye a: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.