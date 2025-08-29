No muchas personas lo usan: el suplemento común que puede ayudar a mejorar la memoria

Después de 12 semanas, quienes tomaron el suplemento prebiótico tuvieron mejor rendimiento en pruebas de memoria. Especialmente en tareas que evalúan la capacidad de recordar asociaciones entre lugares y objetos, algo que se deteriora temprano en el Alzheimer.

inulina raiz La inulina es un suplemento que se extrae de la naturaleza.

Los participantes toleraron bien el tratamiento, con efectos secundarios mínimos. "Estamos emocionados de ver estos cambios en tan solo 12 semanas", dijo la Dra. Mary Ni Lochlainn, quien dirigió la investigación. Las vitaminas y otros nutrientes trabajan junto con estos prebióticos para mantener un ambiente intestinal saludable.

La prevención temprana puede hacer una gran diferencia. Estos prebióticos son fibras vegetales que nuestro cuerpo no puede digerir, pero las bacterias intestinales sí. Al fermentarlas, producen sustancias que benefician al cerebro.

Resultados prometedores para la prevención de la demencia

Lo más interesante es que este suplemento no mejoró la fuerza muscular, pero sí la memoria. Esto sugiere que el cerebro responde más rápido que los músculos a este tipo de intervención.

"Estas fibras vegetales son baratas y están disponibles sin receta. Podrían beneficiar a muchas personas", explicó la profesora Claire Steves. La prevención de la demencia podría estar al alcance de todos con algo tan simple como tomar prebióticos diariamente.

Los investigadores ahora quieren estudios más largos para ver si los beneficios duran en el tiempo. También buscan entender mejor qué dosis funciona mejor para cada persona.