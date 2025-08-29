Inicio Sociedad Suplemento
No muchas personas lo usan: el suplemento común que puede ayudar a mejorar la memoria

Un estudio reveló que un suplemento diario mejora la memoria en 12 semanas, y se puede utilizar para evitar la demencia

Por UNO
Este suplemento puede tener grandes beneficios.

Los científicos descubrieron que un suplemento económico y disponible en cualquier farmacia puede mejorar la memoria de manera notable. Investigadores probaron cómo una combinación de prebióticos afecta la función cerebral en adultos mayores, y los resultados muestran que es posible fortalecer las conexiones entre el intestino y el cerebro para combatir la demencia.

Este tipo de suplemento funciona porque alimenta las bacterias intestinales buenas, que luego envían señales positivas al cerebro. La conexión entre el intestino y la mente es más fuerte de lo que muchos imaginan.

Cómo funciona este suplemento contra el deterioro mental

El estudio incluyó 36 pares de gemelos mayores de 60 años. Un gemelo tomó inulina más fructooligosacáridos (tipos de fibra prebiótica) mientras el otro recibió un placebo. Todos hicieron ejercicios simples en casa y tomaron proteína.

Después de 12 semanas, quienes tomaron el suplemento prebiótico tuvieron mejor rendimiento en pruebas de memoria. Especialmente en tareas que evalúan la capacidad de recordar asociaciones entre lugares y objetos, algo que se deteriora temprano en el Alzheimer.

inulina raiz
La inulina es un suplemento que se extrae de la naturaleza.

Los participantes toleraron bien el tratamiento, con efectos secundarios mínimos. "Estamos emocionados de ver estos cambios en tan solo 12 semanas", dijo la Dra. Mary Ni Lochlainn, quien dirigió la investigación. Las vitaminas y otros nutrientes trabajan junto con estos prebióticos para mantener un ambiente intestinal saludable.

La prevención temprana puede hacer una gran diferencia. Estos prebióticos son fibras vegetales que nuestro cuerpo no puede digerir, pero las bacterias intestinales sí. Al fermentarlas, producen sustancias que benefician al cerebro.

Resultados prometedores para la prevención de la demencia

Lo más interesante es que este suplemento no mejoró la fuerza muscular, pero sí la memoria. Esto sugiere que el cerebro responde más rápido que los músculos a este tipo de intervención.

"Estas fibras vegetales son baratas y están disponibles sin receta. Podrían beneficiar a muchas personas", explicó la profesora Claire Steves. La prevención de la demencia podría estar al alcance de todos con algo tan simple como tomar prebióticos diariamente.

Los investigadores ahora quieren estudios más largos para ver si los beneficios duran en el tiempo. También buscan entender mejor qué dosis funciona mejor para cada persona.

