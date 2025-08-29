"Atorrante": cómo surgió uno de los insultos argentinos más populares y qué significado tiene

¿Qué significa “atorrante”?

insultos Si hablamos de insultos, Argentina tiene un catálogo de lo más variopinto. Muchas de esas palabras, hoy no se utilizan con su significado original, sino que fueron transformándose a lo largo de las décadas

De acuerdo con el diccionario de la lengua española, el uso popular, “atorrante” se emplea para referirse a una persona vaga, perezosa o que vive sin esfuerzo, aprovechándose de los demás. También puede usarse de manera más ligera para señalar a alguien pícaro o descarado.

Aunque suele tener una connotación negativa, en ciertos contextos se utiliza en tono humorístico o afectuoso, dependiendo de la relación entre quienes conversan.

Cuál es el origen de este insulto

persona atorrante "Atorrante" si bien se fue transformando es un claro ejemplo de como la época y el contexto le dio su nombre

La historia de la palabra “atorrante” se remonta a fines del siglo XIX en Buenos Aires. En aquel momento, la ciudad estaba en plena expansión y se instalaban grandes caños de hierro para la red de saneamiento urbano, fue una obra que se demoró más de lo pensado, dado que las enormes zanjas que los contendrían debían cavarse a pico y pala. Estos tubos provenían de la empresa francesa A. Torrent, cuyo nombre estaba grabado en cada una de las piezas.

Conforme pasaba el tiempo muchas personas en situación de calle comenzaron a utilizar esos caños como refugio para dormir. De allí, la sociedad empezó a llamarlos “los atorrantes”, el término a quienes no trabajaban y vivían en la calle que obviamente deriva del nombre de la empresa que proveía los caños.

Con el paso del tiempo, el término se popularizó y su significado se amplió, pasando a ser uno de los insultos más comunes en el habla argentina.

“Atorrante” se incorporó rápidamente al lunfardo, el argot rioplatense nacido entre inmigrantes, trabajadores y presos a finales del siglo XIX. Hoy, forma parte del repertorio lingüístico que le da color y carácter a la manera de hablar en Argentina.