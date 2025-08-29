Plan Canje: Cómo comprar un teléfono Samsung Galaxy S25 a mitad de precio

Pero ese no es el único descuento, ya que la misma empresa Samsung agrega un 20% más de descuento si el saldo se paga en una sola cuota. O sea, que al precio original prácticamente se lo puede bajar casi a la mitad o más, dependiendo de cómo se haga.

Para aprovechar este plan canje, Samsung exige que se entregue un teléfono a cambio. Este aparato no hace falta que sea Samsung, pero sí debe estar en funcionamiento y estar sano, para que la empresa lo reciba a un precio más caro. Para saber a cuánto se lo recibe, hay un simulador en donde se puede colocar el modelo de teléfono que se entrega y las condiciones.

Otro punto a tener en cuenta es que se pueden entregar hasta dos teléfonos celulares para que el Samsung Galaxy S25 sea lo más barato posible.

image El precio original del Samsung Galaxy S25 antes del plan canje

Cómo es el Samsung Galaxy S25

El Samsung Galaxy S25 es conocido por tener uno de los procesadores más potentes del mercado y una batería de alta duración. Además, poseen una pantalla de vidrio de protección fuerte y están sellados de tal manera que protegen el aparato de la humedad y del polvo.