Plan Canje: Cómo comprar un teléfono Samsung Galaxy S25 a mitad de precio

Plan Canje: Cómo comprar un teléfono Samsung Galaxy S25 a mitad de precio

Uno de los mejores teléfonos que han salido al mercado en los últimos años es el Samsung Galaxy S25. Sin embargo, el precio de este celular es algo que puede ahuyentar a muchos. Por suerte, hay una forma de conseguirlo casi a mitad de precio y lo que es mejor, nuevo.

El teléfono Samsung Galaxy S25 es uno de los más reconocidos, principalmente por su cámara de fotos y su editor, que es tan avanzado como los mejores programas de fotografías. Pero, también es uno de los más caros y es por ello que el plan canje de Samsung les puede servir a muchos para cambiarlos.

galaxy s25 samsung

Cómo comprar el Samsung Galaxy S25 a mitad de precio

En la tienda de Samsung, el teléfono Galaxy S25 se consigue a un precio de $2.699.999. Sin embargo, la misma empresa se encarga de ofrecer un plan canje por el que ese precio se puede llegar a bajar hasta un 41%.

Pero ese no es el único descuento, ya que la misma empresa Samsung agrega un 20% más de descuento si el saldo se paga en una sola cuota. O sea, que al precio original prácticamente se lo puede bajar casi a la mitad o más, dependiendo de cómo se haga.

Para aprovechar este plan canje, Samsung exige que se entregue un teléfono a cambio. Este aparato no hace falta que sea Samsung, pero sí debe estar en funcionamiento y estar sano, para que la empresa lo reciba a un precio más caro. Para saber a cuánto se lo recibe, hay un simulador en donde se puede colocar el modelo de teléfono que se entrega y las condiciones.

Otro punto a tener en cuenta es que se pueden entregar hasta dos teléfonos celulares para que el Samsung Galaxy S25 sea lo más barato posible.

image
El precio original del Samsung Galaxy S25 antes del plan canje

El precio original del Samsung Galaxy S25 antes del plan canje

Cómo es el Samsung Galaxy S25

El Samsung Galaxy S25 es conocido por tener uno de los procesadores más potentes del mercado y una batería de alta duración. Además, poseen una pantalla de vidrio de protección fuerte y están sellados de tal manera que protegen el aparato de la humedad y del polvo.

Temas relacionados:

Te puede interesar