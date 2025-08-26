Inicio Tecnología Google
Google contra todos: el nuevo teléfono que supera a Samsung y Apple

El Pixel 10 Pro XL de Google marca un punto de inflexión en la batalla por el mercado de smartphones premium, con especificaciones que desafían a los líderes

El nuevo teléfono de Google sorprendió hasta a los expertos.

La guerra entre gigantes tecnológicos tiene un nuevo capítulo, y Google parece estar escribiendo las reglas esta vez. El Pixel 10 Pro XL llegó al mercado con características que ponen en jaque a sus competidores más directos, especialmente cuando hablamos de autonomía y velocidad de carga.

Apple y Samsung dominan este mercado desde hace años, pero Google decidió apostar fuerte con su nueva propuesta. El precio de arranque de 1.199 dólares coloca al dispositivo en competencia directa con los modelos más caros de la competencia, pero las especificaciones sugieren que la inversión podría estar justificada.

El aspecto en el que Google supera a los gigantes

La batalla entre Apple y Google está más viva que nunca.

Google equipó su Pixel 10 Pro XL con una batería de 5.200 mAh, la más grande jamás vista en un teléfono Pixel regular. Esta capacidad supera claramente a sus rivales directos: el Galaxy S25 Ultra de Samsung lleva 5.000 mAh, mientras que el iPhone 16 Pro Max de Apple se queda en 4.685 mAh.

La autonomía se convierte así en uno de los puntos fuertes del nuevo dispositivo de Google. La batería representa un incremento respecto a los 5.060 mAh del Pixel 9 Pro XL, que ya ofrecía un rendimiento sobresaliente en su categoría.

Entre los smartphones disponibles en Estados Unidos, únicamente el OnePlus 13 supera al Pixel 10 Pro XL en capacidad de batería, con sus 6.000 mAh. Sin embargo, Google ha logrado posicionarse como segundo en esta carrera, superando claramente a Samsung y Apple en un aspecto que los usuarios valoran cada vez más.

Esta mejora no es casual. Google entiende que la autonomía representa una de las principales preocupaciones de los usuarios premium, dispuestos a pagar un precio mayor por dispositivos que no los dejen tirados a mitad del día.

Carga rápida que compite con los mejores

Este teléfono puede significar la victoria de Google sobre sus competidores directos.

El sistema de carga del Pixel 10 Pro XL también marca un salto cualitativo. Google incorporó carga por cable de 45W y carga inalámbrica de 25W, superando los 37W y 23W respectivamente del modelo anterior. Estas cifras colocan al dispositivo en paridad técnica con el Galaxy S25 Ultra de Samsung.

La carga inalámbrica representa el verdadero diferencial del nuevo Pixel. Google se convierte en el primer fabricante de Android en incorporar la nueva generación de carga magnética Qi con imanes integrados. El Pro XL implementa Qi2.2 con 25W magnéticos, igualando la tecnología MagSafe de Apple.

Esta compatibilidad magnética abre un mundo de posibilidades para los usuarios. El Pixel 10 Pro XL puede aprovechar cualquier cargador Qi2 del mercado y resulta compatible con la amplia gama de accesorios diseñados para el estándar MagSafe de Apple. La estrategia parece ser aprovechar el ecosistema ya establecido por su competidor de Cupertino, ofreciendo versatilidad a un precio competitivo.

