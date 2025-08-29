El club compite hace tiempo en las inferiores de AFA con seis categorías y peleó hasta play offs en el primer torneo de Reserva de la temporada (llegó a octavos de final). Hoy, está séptimo, ubicado en puestos de clasificación.

Santino Andino. Santino Andino, la gran aparición de inferiores del fútbol mendocino.

Independiente Rivadavia está en plena renovación

Con el enorme salto para llegar a Primera División, la Lepra no cuenta hoy con canteranos que ocupen un rol importante en el primer equipo de Alfredo Berti. Nicolás Bolcato, Luciano Sábato, Sergio Ortíz y Bruno Méndez fueron a la pretemporada pero todavía vienen de atrás en la consideración del entrenador (aún no debutan).

El ascenso obligó la creación de una categoría que compite en Reserva, la cual tuvo que armarse en tiempo récord. Hoy, ese equipo ocupa el último lugar en su zona y está pagando la falta de rodaje por su ausencia de tantos años. ¿A favor? Las inferiores compiten en AFA, algo que tendrá sus beneficios en el tiempo.

lepra andino (2) Independiente Rivadavia está transitando sus primeros torneos en Reserva de AFA.

El panorama de los mendocinos en Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima tiene a Nicolás Romano como su emblema. El Gordo, hoy en la recta final de su recuperación de rodilla, es la gran perla del plantel actual gestada en casa. Martín Úbeda lo sigue en la cadena de elaboración pero el volante está dando recién sus primeros pasos.

El club hizo una apuesta importante para competir en Reserva, mientras que las inferiores participan en Juveniles Primera Nacional, un torneo que lo enfrenta con clubes de la Región de Cuyo más Córdoba.

Por el lado del Deportivo Maipú la cosa no cambia demasiado: el Cruzado solo tiene a Juan Pablo De la Reta gestado en casa como un jugador importante en el equipo de Alexis Matteo. El defensor se ganó un lugar en la consideración del entrenador y ya suma 11 encuentros en la actual Primera Nacional.

Nicolás romano Gimnasia y esgrima.-1.jpg Nicolás Romano, afianzadísimo en Gimnasia y Esgrima.

El Federal A, en la misma sintonía

Los tres equipos mendocinos de la categoría tampoco hacen alarde de sus inferiores en sus planteles principales. En San Martín solo juega Nahuel Bernabé, en Huracán Las Heras están Matias Dieli y Luis Rossi, mientras que en el descendido Gutiérrez, los canteranos han salido a dar la cara tras el desarme del plantel (pero no fueron los que jugaron durante toda la temporada que terminó con la pérdida de categoría).

Los tres clubes compiten en el Torneo Federal de inferiores, organizado por el Consejo, junto a Deportivo Maipú. El certamen se juega con promedio de 15 días, entre semana, para las categorías sub 13, sub 15 y sub 17.