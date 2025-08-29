Inicio Ovación Fútbol Franco Armani
Copa Argentina

Armani y Montiel, dos campeones del mundo, fueron los héroes de River en la Copa Argentina

Franco Armani y Gonzalo Montiel volvieron a ser decisivos y River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Por UNO
Martín Pravata

La definición terminó 4-3 para los Millonarios ante Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

montiel armani
Armani fue el héroe al atajar los penales del mendocino Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase a su equipo a la siguiente instancia, tal como lo había hecho la semana pasada en la Copa Libertadores.

Para el elenco comandado por Marcelo Gallardo convirtieron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y el que definió la clasificación una vez más fue Gonzalo Montiel, ya que Lucas Martínez Quarta envió su remate por encima del travesaño.

Con este resultado, el conjunto riverplatense enfrentará a Racing en los cuartos de final, con fecha y sede a confirmar, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores y pelear por el título con el correspondiente pasaje a la Copa Libertadores 2026.

La Copa Argentina 2025

Octavos de final

  • Independiente Rivadavia 2 - Central Córdoba (Rosario) 1
  • Aldosivi 1 - Argentinos Juniors 2
  • Independiente 0 - Belgrano 2
  • Huracán 0 - Lanús 2
  • San Lorenzo 0 - Tigre 1
  • Racing 3 - Deportivo Riestra 0
  • Newell's 3 - Atlético Tucumán 2
  • River 0 (4) - Unión 0 (3)

Cuartos de final confirmados

  • 5/9 a las 21.10 Tigre vs. Independiente Rivadavia, en Rosario
  • 8/9 Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Newell's vs. Belgrano
  • River vs. Racing

