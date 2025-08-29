Armani y Montiel, dos campeones del mundo, fueron los héroes de River en la Copa Argentina

Para el elenco comandado por Marcelo Gallardo convirtieron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y el que definió la clasificación una vez más fue Gonzalo Montiel, ya que Lucas Martínez Quarta envió su remate por encima del travesaño.
Con este resultado, el conjunto riverplatense enfrentará a Racing en los cuartos de final, con fecha y sede a confirmar, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores y pelear por el título con el correspondiente pasaje a la Copa Libertadores 2026.
La Copa Argentina 2025
Octavos de final
- Independiente Rivadavia 2 - Central Córdoba (Rosario) 1
- Aldosivi 1 - Argentinos Juniors 2
- Independiente 0 - Belgrano 2
- Huracán 0 - Lanús 2
- San Lorenzo 0 - Tigre 1
- Racing 3 - Deportivo Riestra 0
- Newell's 3 - Atlético Tucumán 2
- River 0 (4) - Unión 0 (3)
Cuartos de final confirmados
- 5/9 a las 21.10 Tigre vs. Independiente Rivadavia, en Rosario
- 8/9 Argentinos Juniors vs. Lanús
- Newell's vs. Belgrano
- River vs. Racing