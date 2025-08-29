Armani y Montiel, dos campeones del mundo, fueron los héroes de River en la Copa Argentina

La definición terminó 4-3 para los Millonarios ante Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

montiel armani Montiel y Armani se abrazan consumada la victoria de River.

Armani fue el héroe al atajar los penales del mendocino Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase a su equipo a la siguiente instancia, tal como lo había hecho la semana pasada en la Copa Libertadores.