Gallardo volvió a ganar con River en Mendoza.

Martín Pravata

Marcelo Gallardo y Mendoza se llevan más que bien. Es que en su primer ciclo como principal entrenador de River, siempre ganó en la tierra del sol y del buen vino, a excepción de un partido en el que perdió con Godoy Cruz, en el Gambarte y sin público (en la pandemia).

Ya en esta segunda etapa, Gallardo sufrió en Mendoza una derrota ante la Lepra y un empate sin goles ante el Tomba, dos resultados que sumados al ciclo de Demichelis conforman una racha de 6 partidos seguidos en los que los Millonarios no ganaron en el Malvinas.

Madelón y Gallardo antes del partido.

Ahora, River se enfrentó a Unión en el Malvinas Argentinas, y con el partido finalizado, Gallardo celebró un nuevo triunfo, en los penales, y todos los hinchas millonarios se fueron felices e ilusionados con un equipo que sin jugar bien sigue compitiendo en tres frentes.

Gallardo en Mendoza solo perdió dos partidos

  • Primera División 2014, fecha 3: Godoy 0 - River 4
  • Segunda fase de Sudamericana 2014: Godoy Cruz 0 - River 1
  • Primera División 16-17, fecha 18: Godoy Cruz 1 - River 2
  • Semifinal de Copa Argentina 2017: River 3 - Morón 0
  • Final de Copa Argentina 2017: River 2 - A. Tucumán 1
  • Supercopa Argentina 2018: River 2 - Boca 0
  • Cuartos de final de Copa Argentina 2018: River 3 - Sarmiento de Resistencia 1
  • Superliga 18-19, fecha 13: Godoy Cruz 0 - River 4
  • Cuartos de final de Copa Argentina 2019: River 2 - Almagro 0
  • Final Copa Argentina 2019: River 3 - Central Córdoba SDE 0
  • Superliga 19-20: Godoy Cruz 0 - River 1
  • Copa Diego Maradona: Godoy Cruz 0 - River 1
  • Copa de la Liga Profesional 2021: Godoy Cruz 1 - River 6
  • Liga Profesional 2021: Godoy Cruz 2 - River 1 (en el Feliciano Gambarte)
  • Amistoso 2022: River 4 vs. Betis (España) 0
  • Liga Profesional 2024: Independiente Rivadavia 2 vs River 1
  • Torneo Apertura 2025: Godoy Cruz 0 vs River 0
  • Copa Argentina 2025: River 0 (4) vs Unión de Santa Fe 0 (3)
Marcelo Gallardo en los mano a mano como DT de River

El de este jueves frente a Unión en la Copa Argentina, fue el mano a mano número 92 de River bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo.

Este impresionante número confirma al Muñeco como un estratega en momentos decisivos ya que ha cosechado un total de 70 victorias y tan solo 22 derrotas. Dentro de estos números hay que decir que 6 triunfos y 7 caídas se definieron por penales.

Contra equipos argentinos los números indican 49 victorias en 64 series y solo 15 derrotas.

