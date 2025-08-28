Marcelo Gallardo y Mendoza se llevan más que bien. Es que en su primer ciclo como principal entrenador de River, siempre ganó en la tierra del sol y del buen vino, a excepción de un partido en el que perdió con Godoy Cruz, en el Gambarte y sin público (en la pandemia).
Marcelo Gallardo volvió a festejar en Mendoza, ganó otro mano a mano y River rompió una mala racha
