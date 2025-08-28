Ya en esta segunda etapa, Gallardo sufrió en Mendoza una derrota ante la Lepra y un empate sin goles ante el Tomba, dos resultados que sumados al ciclo de Demichelis conforman una racha de 6 partidos seguidos en los que los Millonarios no ganaron en el Malvinas.

gallardo 6 Madelón y Gallardo antes del partido. Martín Pravata

Ahora, River se enfrentó a Unión en el Malvinas Argentinas, y con el partido finalizado, Gallardo celebró un nuevo triunfo, en los penales, y todos los hinchas millonarios se fueron felices e ilusionados con un equipo que sin jugar bien sigue compitiendo en tres frentes.