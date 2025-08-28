river union copa 4 River pasó por penales a Unión y sigue en la Copa Argentina. Martin Pravata

Con Armani como héroe, River venció a Unión por penales en Mendoza

En los primeros 45 minutos, River fue de mayor a menor. El Millonario comenzó manejando la pelota y los hilos del encuentro, aunque nunca tuvo la profundidad necesaria para lastimar a El Tatengue que, por el contrario, se fue acomodando con el paso del tiempo.

En cuatro minutos, River tuvo un córner que cayó desde el sector izquierdo del ataque. Después de un cabezazo, la pelota le quedó a Driussi. Sin embargo, no pudo darle dirección y la tiró lejos.

Minutos más tarde, fue Giuliano Galoppo el que ensayó una volea desde afuera del área, aunque la buena intención salió a las manos de Tagliamonte.

Pese al dominio desde la posesión de la pelota por parte de River, la más clara del primer tiempo fue para Unión, promediando los cuarenta minutos. Martínez encaró para el medio, sacó el remate cruzado, y la pelota pasó muy cerca del arco de Armani.

A Gallardo no le gustó nada lo que vio, y una prueba de ello fue la cantidad de tiempo que estuvo dando diferentes indicaciones. Con mucho que mejorar, se avecinaban cambios para el segundo tiempo.

river union copa 3 River y Unión igualaron en cero en los 90 minutos reglamentarios Martín Pravata

River salió a jugar la segunda parte con los mismos once, y fue el equipo de Santa Fe el que tuvo la primera en este período. Fue un remate desviado que casi se mete en el arco de Armani.

Después de un acercamiento de El Millonario, se produjo un milagro en el área de los de Gallardo. Armani salió mal, y el delantero de Unión erró el remate bajo los tres palos.

River supo sufrir en Mendoza y está en cuartos de la Copa Argentina

Los hinchas comenzaron a reclamar y fue ahí donde los futbolistas de River respondieron. Primero fue un cabezazo desviado de Salas, luego un potente remate de Marcos Acuña.

Embed - Unión (SF) 0 (3) - (4) 0 River Plate | RIVER CLASIFICADO | Copa Argentina 2025 | Octavos de final

El juego de River mejoró considerablemente con el ingreso de Juanfer Quintero. A partir de ahí, El Millonario generó tres chances para ponerse en ventaja.

Unión tuvo una chance clarísima y Tagliamonte salvó nuevamente su arco promediando los 40 minutos. Con un final infartante, y con situaciones para ambos clubes, el pase a cuartos de final de la Copa Argentina se definiría por penales, donde