Driussi fue uno de los preferidos.

Martín Pravata

River enfrentó a Unión en el Estadio Malvinas Argentinas, por el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina y desde la entrada en calor y el partido tuvo un clima más que especial.

Desde temprano, los hinchas del millonario le pusieron todo el color y calor al espectáculo, como cada visita a la provincia de Mendoza, y se rompieron las manos ovacionando a sus futbolistas.

acuña river 1
El Huevo Acuña, un campeón del mundo, llegó con River a Mendoza.

Quién fue el jugador más ovacionado por el hincha de River en Mendoza

El primero en ser ovacionado por los hinchas que coparon la tribuna sur del Estadio Malvinas Argentinas (Unión fue designado como local del encuentro) fue el entrenador, Marcelo Gallardo.

Al tradicional grito de "Muñeco, Muñeco, Muñeco" el ídolo de River respondió con los brazos en alto, devolviendo el cariño a los hinchas millonarios.

gallardo 3

Minutos después, se produjo la salida de los futbolistas a realizar la entrada en calor. Pese a que salieron al mismo tiempo, hubo uno que fue destacado por todos los riverplatenses, y ese fue Franco Armani.

"Olé, olé, olé olé, pulpo, pulpo" fue el grito de los hinchas de River en varias oportunidades. Como sucedió con Gallardo, Armani también respondió y agradeció el apoyo.

Embed - Ingreso de River en Mendoza

Cuando se anunció la formación por los altoparlantes, los hinchas de River reaccionaron a todos los futbolistas por igual, aunque los aplausos que más sonaron fueron para el propio Armani, Montiel, Martínez Quarta, Acuña, Enzo Pérez (ovación incluída) y Sebastián Driussi.

La formación de River frente a Unión

Para este partido, Gallardo decidió no guardarse nada y jugar con todos titulares. El Millonario salió a la cancha con Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

