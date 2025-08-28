Al tradicional grito de "Muñeco, Muñeco, Muñeco" el ídolo de River respondió con los brazos en alto, devolviendo el cariño a los hinchas millonarios.

gallardo 3

Minutos después, se produjo la salida de los futbolistas a realizar la entrada en calor. Pese a que salieron al mismo tiempo, hubo uno que fue destacado por todos los riverplatenses, y ese fue Franco Armani.

"Olé, olé, olé olé, pulpo, pulpo" fue el grito de los hinchas de River en varias oportunidades. Como sucedió con Gallardo, Armani también respondió y agradeció el apoyo.

Embed - Ingreso de River en Mendoza

Cuando se anunció la formación por los altoparlantes, los hinchas de River reaccionaron a todos los futbolistas por igual, aunque los aplausos que más sonaron fueron para el propio Armani, Montiel, Martínez Quarta, Acuña, Enzo Pérez (ovación incluída) y Sebastián Driussi.

La formación de River frente a Unión

Para este partido, Gallardo decidió no guardarse nada y jugar con todos titulares. El Millonario salió a la cancha con Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.