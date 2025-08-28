Inicio Ovación Fútbol River Plate
Copa Argentina

River vs Unión de Santa Fe, por la Copa Argentina: todo el color de Millonarios y Tatengues

El Parque General San Martín y los alrededores del estadio Malvinas Argentinas fue invadido por miles de hinchas de River y Unión, en la previa del cruce por los octavos de final de la Copa Argentina.

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Hinchas de todo el país llegaron a Mendoza para el duelo de Copa Argentina.

Nicolás Ríos

Cómo no podía ser de otra manera, el Parque General San Martín y los alrededores del estadio Malvinas Argentinas fue invadido por miles de hinchas de River y Unión, en la previa del cruce por los octavos de final de la Copa Argentina.

Desde temprano, en las inmediaciones del estadio, hinchas millonarios y tatengues le dieron un marco único a una tarde primaveral en Mendoza.

Los hinchas de River y Unión coparon el Parque General San Martín.

Mientras algunos disfrutaban del ritual del asado, no faltaron los bombos ni los vendedores de gorros, banderas y camisetas, hasta algunos vendieron biscochuelos para acompañar el mate. Por supuesto eso fue en mayor número del lado de River, aunque los santafesinos llegaron para acompañar al equipo de Leonardo Carol Madelón.

Tal como indicó la organización los hinchas de River ingresaron por el lado Sur para ocupar la Popular Sur, el sector Sur de la Platea Cubierta y la gran mayoría de la Platea descubierta, salvo el pulmón que los separa de la parcialidad de Unión que ingresó por Avenida Libertador para seguir el encuentro desde la Popular Norte y la sector aledaño de la Platea cubierta.

Embed - River vs. Unión en Mendoza

Las banderas fueron la muestra de que los fanáticos riverplatenses llegaron desde distintos puntos del país (Salta, Catamarca, etc) todos unidos por el sentimiento hacia el equipo de la banda roja.

river union 14

En este caso el rojo y blanco identifica a ambos equipos y por eso la tarde mendocina tuvo un color uniforme mientras se acercaba la hora indicada en la que se abrieron las puertas del estadio.

Embed - River vs Union en Mendoza

River vs. Unión en Mendoza: galería de fotos

Disfrutá de las mejores imágenes de la previa del encuentro entre River y Unión en Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina.

