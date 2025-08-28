River vs Unión de Santa Fe, por la Copa Argentina: todo el color de Millonarios y Tatengues

Tal como indicó la organización los hinchas de River ingresaron por el lado Sur para ocupar la Popular Sur, el sector Sur de la Platea Cubierta y la gran mayoría de la Platea descubierta, salvo el pulmón que los separa de la parcialidad de Unión que ingresó por Avenida Libertador para seguir el encuentro desde la Popular Norte y la sector aledaño de la Platea cubierta.

Las banderas fueron la muestra de que los fanáticos riverplatenses llegaron desde distintos puntos del país (Salta, Catamarca, etc) todos unidos por el sentimiento hacia el equipo de la banda roja.

river union 14 Nicolás Ríos

En este caso el rojo y blanco identifica a ambos equipos y por eso la tarde mendocina tuvo un color uniforme mientras se acercaba la hora indicada en la que se abrieron las puertas del estadio.

River vs. Unión en Mendoza: galería de fotos

Disfrutá de las mejores imágenes de la previa del encuentro entre River y Unión en Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina.

