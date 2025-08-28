River y Unión se enfrentarán en el Malvinas por un lugar en cuartos de final de la Copa Argentina

El conjunto Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, también atraviesa un buen momento a nivel local, ya que lidera en la Zona B del Torneo Clausura con12 puntos, uno más que sus escoltas, que son Vélez y San Lorenzo.

Pese a que su rendimiento ha sido irregular, el equipo de Núñez todavía sigue con vida en los tres frentes, ya que en la Copa Libertadores eliminó por penales a Libertad de Paraguay.

De cara a este encuentro, Gallardo pondría a sus mejores jugadores y no se guardaría nada, con el objetivo de evitar sorpresas.

Unión quiere dar la sorpresa

Unión, con el mendocino Franco Fragapane como titular, tuvo un camino mucho más sufrido hasta los octavos de final, ya que en los 32avos de final goleó 3-1 a Colegiales, mientras que en los 16avos tuvo que sufrir en los penales para eliminar a Rosario Central.

madelon Madelón en la llegada de Unión a Mendoza.

Los dirigidos por Leonardo Madelón tuvieron un muy buen comienzo en el Torneo Clausura, ya que marchan quintos en la Zona A con nueve puntos y a solo tres del líder, que es Estudiantes de La Plata.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión (SF): Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Carlos Gariano

Hora: 21:15. TV: TyC Sports