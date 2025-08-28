Confirmado el precio del dólar en los bancos este jueves 28 de agosto en el inicio de las operaciones cambiarias

cotizacion del dolar

Precio del dólar en cada banco este jueves 28 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este jueves 28 de agosto:

Banco Nación: $1.360

Banco Galicia: $1.375

Banco ICBC: $1.370

Banco BBVA: $1.365

Banco Supervielle: $1.383

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.380

Banco Patagonia: $1.380

Banco Hipotecario: $1.380

Banco Santander: $1.365

Brubank: $1.369

Banco Credicoop: $1.375

Banco Macro: $1.373

Banco Piano: $1.375

dolar, precio del dolar El dólar tuvo una fuerte suba en su precio durante esta semana

Opciones para invertir dólares sin riesgos

Una de las herramientas de inversión más populares que ofrecen los bancos, y con mucho éxito, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

El plazo fijo en dólares se convirtió en una de las inversiones más populares después de la eliminación del cepo cambiario, ya que todos los bancos subieron la tasa de rendimiento y algunos la multiplicaron hasta por cinco.

Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos también ofrecen cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. No obstante, la tasa de rendimiento es menor.