Confirmado el precio del dólar en los bancos este jueves 28 de agosto en el inicio de las operaciones cambiarias

Los bancos más importantes le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar en el inicio de las operaciones bancarias de jueves 28 de agosto, luego de que en el primer día de la semana la moneda norteamericana tuviera una fuerte suba.
Hace unas semanas, el dólar oficial llegó al record de $1.375 y luego bajó hasta los $1.310. Pero en el inicio de esta semana llegó a posicionarse muy cerca de su valor más alto desde que se eliminó el cepo cambiario.
Este lunes, el precio del dólar arrancó a $1.335 y creció hasta los $1.370, para estabilizarse el martes sobre ese valor. De hecho, este jueves, el Banco Nación, que sirve como referencia al resto, lo tendrá a un valor un poco más bajo.
Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este jueves 28 de agosto:
Una de las herramientas de inversión más populares que ofrecen los bancos, y con mucho éxito, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
El plazo fijo en dólares se convirtió en una de las inversiones más populares después de la eliminación del cepo cambiario, ya que todos los bancos subieron la tasa de rendimiento y algunos la multiplicaron hasta por cinco.
Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos también ofrecen cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. No obstante, la tasa de rendimiento es menor.