Los 5 mejores perfumes dulces que no empalagan, duran todo el día y solo llevan las mujeres exitosas

Pink Sugar es una fragancia conocida por su aroma extremadamente dulce y juvenil. Es una alternativa ideal para quienes buscan un perfume divertido y coqueto.

Notas de salida: frambuesa, naranja, hojas de higuera y bergamota.

Notas de corazón: algodón de azúcar, regaliz, fresa, bayas rojas y lirio de los valles.

Notas de fondo: caramelo, vainilla, almizcle, haba tonka y sándalo.

Loverdose de Diesel

Este es un perfume audaz y seductor, diseñado para la mujer moderna y desinhibida. Su combinación de notas dulces y avainilladas le otorga un carácter memorable.

Notas de salida: anís estrellado y mandarina.

Notas de corazón: regaliz y gardenia.

Notas de fondo: vainilla y notas amaderadas.

Viva la Juicy de Soiree

Viva la Juicy es una fragancia almizcle floral amaderada que captura la esencia de una fiesta glamurosa y sin límites. Es una versión más vibrante y misteriosa del clásico perfume Viva la Juicy, con un toque afrutado y floral.

Notas de salida: kiwi, mandarina y grosellero negro.

Notas de corazón: jazmín sambac, jazmín y nenúfar.

Notas de fondo: almizcle, ámbar y notas amaderadas.

Flowerbomb de Victor & Rolf

Flowerbomb de Viktor & Rolf es una fragancia descrita como una explosión de flores. Es moderna y glamurosa, con una combinación de notas opulentas y adictivas.

Notas de salida: bergamota, té y osmanto.

Notas de corazón: jazmín, flor del naranjo africano, fresia, rosa y orquídea.

Notas de fondo: almizcle y pachulí.

Candy de Prada

Toda mujer debería probar este perfume, el cual representa una tentación dulce y sofisticada. Esta fragancia equilibra el lujo con la diversión, gracias a sus notas intensas de caramelo, vainilla y un toque de talco.