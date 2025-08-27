Quini 6: los números ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto de 2025.

El Quini 6 presenta a continuación el sorteo 3299 correspondiente al miércoles 27 de agosto de 2025. A continuación te dejamos todos los resultados de este sorteo del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y sus ganadores.
También podés revisar los números ganadores del Quini 6, los resultados del sorteo de los miércoles, los domingos, sus pozos millonarios y mucho más.
Los resultados del sorteo del Quini 6 se conocerán después de las 21.15
El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.
El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15