¿Jugaste?

Quini 6: los números ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto de 2025

Enterate de todo sobre el sorteo del Quini 6 de esta jornada, controlá tu cartón, los ganadores, el pozo millonario y todo lo que necesitás saber de este popular juego de azar

Por Fabricio Panella
El Quini 6 presenta a continuación el sorteo 3299 correspondiente al miércoles 27 de agosto de 2025. A continuación te dejamos todos los resultados de este sorteo del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y sus ganadores.

También podés revisar los números ganadores del Quini 6, los resultados del sorteo de los miércoles, los domingos, sus pozos millonarios y mucho más.

Quini 6 sorteo .jpg
Quini 6: los números ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto de 2025.

Los resultados del sorteo del Quini 6 se conocerán después de las 21.15

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15

