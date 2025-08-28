Aprovechando sus conocimientos en informática, y con una gran devoción religiosa, Acutis creó y administró un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, innovando en la evangelización digital.

Algo que llamaba especialmente la atención de quienes rodeaban a Acutis era su actitud solidaria, su alta capacidad de empatía y su entrega hacia los más necesitados.

A sus 15 años de edad, Carlo Acutis fue diagnosticado con una fuerte leucemia que no iba a poder superar. Sin embargo, decidió afrontar la enfermedad con serenidad y una gran entrega espiritual.

carlo acutis, iglesia Carlo Acutis ya fue beatificado por la Iglesia Católica en el año 2020

Acutis no solo predijo su propia muerte, sino que también se dice que curó a un niño brasileño que padecía una enfermedad rara a través de la intercesión, entre otros milagros.

Carlo Acutis es considerado el primer “influencer” de la fe en el siglo XXI y un modelo de santidad para la juventud contemporánea. Tanto es así, que fue beatificado por la Iglesia Católica en el año 2020, y ahora será declarado por nada menos que el papa León XIV.

La verdad sobre el cuerpo de Carlo Acutis

Lo sorprendente para muchos es que, al buscar información sobre Carlo Acutis, podrán ver imágenes de su cuerpo en lo que parece ser un estado de incorrupción. Sin embargo, esto no es tan así como parece.

"En el momento de la exhumación en el cementerio de Asís, que tuvo lugar el 23 de enero de 2019 con motivo del traslado al Santuario del Despojo, el cuerpo se encontró en el estado normal de transformación típico de la condición cadavérica" declaró monseñor Sorrentino en el momento previo a la beatificación.

Carlo Acutis fue tratado con aquellas técnicas de conservación en integración que se practican habitualmente para exponer los cuerpos de los beatos y de los santos con dignidad para la veneración de los fieles. Por ejemplo, una de ellas es la reconstrucción de su rostro mediante el uso de la silicona.