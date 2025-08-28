Inicio Sociedad Estados Unidos
La guardia costera de Estados Unidos realiza la mayor incautación de cocaína de la historia: ¿Cuántos kilos de droga fueron?

La incautación de 34.800 kilos de drogas realizada por Estados Unidos es un hito que combina éxito operativo, impacto económico y proyección internacional

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
La droga fue decomisada durante patrullajes conjuntos con agencias de varios países. (USCG)


En el ámbito del combate al narcotráfico, Estados Unidos anunció recientemente una de las incautaciones más grandes de su historia: 34.800 kilos de drogas decomisadas en operaciones conjuntas en el Caribe y el Pacífico.

Este golpe de Estados Unidos representa un hecho de gran relevancia tanto en la lucha contra el crimen organizado como en el impacto geopolítico que estas acciones tienen en la región.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) anunció que realizará la mayor descarga de cocaína de su historia, con 28.000 kilogramos de cocaína y más de 6.500 kilogramos de marihuana

La guardia costera de Estados Unidos realiza la mayor incautación de cocaína de la historia y le da un golpe al narcotráfico

El operativo se desarrolló en el marco de esfuerzos coordinados entre la Guardia Costera de Estados Unidos y otras agencias internacionales. La magnitud del decomiso refleja la dimensión de las redes de narcotráfico, capaces de movilizar cargamentos multimillonarios por rutas marítimas que conectan Sudamérica con Norteamérica y Europa. Estos corredores son vitales para los carteles, que buscan introducir cocaína, marihuana, metanfetaminas y otras sustancias en los principales mercados de consumo.

La cifra de 34.800 kilos no solo llama la atención por su volumen, sino también por su valor económico. Según estimaciones oficiales, la droga confiscada podría alcanzar miles de millones de dólares en las calles, lo que convierte esta operación en un duro golpe financiero para las organizaciones criminales. Además, envía un mensaje claro sobre la capacidad de vigilancia y respuesta de las autoridades en alta mar.

Droga USA (1)

Más allá del éxito operativo de Estados Unidos

Sin embargo, el éxito del decomiso abre también interrogantes sobre la efectividad de estas medidas a largo plazo. Aunque se trata de un logro significativo, expertos señalan que la demanda de drogas en Estados Unidos sigue siendo muy alta, lo que garantiza que los carteles buscarán nuevas rutas y métodos para continuar con su negocio. De hecho, algunos analistas sostienen que, más allá de las incautaciones, el verdadero desafío radica en reducir el consumo interno y atacar las estructuras financieras que sostienen al narcotráfico.

El evento también tiene un fuerte componente político y diplomático. Refuerza la imagen de Estados Unidos como líder en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que exige mayor cooperación de los países latinoamericanos involucrados en la producción y el tránsito de drogas. En este sentido, el Caribe y el Pacífico se consolidan como escenarios clave donde se juega una parte importante de la seguridad hemisférica.

