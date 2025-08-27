Inicio México México
El Parque de la Amistad sigue cerrado en la frontera de México y Estados Unidos

El Parque de la Amistad, símbolo de unión entre México y Estados Unidos, sigue cerrado. Activistas denuncian trabas a la inmigración familiar

Por UNO
Un cartel en defensa del Parque binacional de la Amistad

Un cartel en defensa del Parque binacional de la Amistad, en la fronteriza Tijuana en México (Archivo). Crédito: EFE/ Joebth Terríquez.

El Parque de la Amistad, en la frontera entre México y Estados Unidos, permanece cerrado a pesar de la reapertura parcial del acceso vehicular en la zona de San Diego–Tijuana. Este sitio, que alguna vez fue un punto emblemático de reunión entre familias separadas por la frontera, sigue sin permitir encuentros, lo que genera frustración de activistas y comunidades.

Fundado en 1971 por la entonces primera dama Pat Nixon, el lugar simbolizaba unión y apertura. A través de una reja fronteriza, migrantes podían saludar, presentar a sus hijos recién nacidos o incluso celebrar bodas con familiares del otro lado.

Desde la pandemia de 2020, el espacio permanece cerrado del lado estadounidense, tras la construcción de tres muros de nueve metros de altura que sustituyeron la antigua reja, informa la agencia EFE.

Personas observando un pedazo del muro de Berlín, en el Parque de la Amistad, en Tijuana en México (Archivo). Crédito: EFE/ Joebeth Terriquez.

La frontera de México y Estados Unidos

Aunque el camino vehicular hacia el parque fue reabierto recientemente, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mantiene clausurada el área de encuentros. El espacio que antes reunía a familias está ahora rodeado de alambre de púas, instalado en abril por ingenieros militares. Activistas denuncian que el lugar, antes símbolo de unión, “se convirtió en una cárcel”.

La organización binacional Amigos del Parque de la Amistad, encabezada por John Fanestil, evalúa alternativas para reabrir un nuevo punto de encuentro con el mismo espíritu original. “Hemos pedido horarios limitados, pero las autoridades solo dan largas”, señaló Fanestil, quien durante más de una década ofició misas en el sitio.

Las promesas de reapertura se incumplieron, incluso después de que concluyeron las obras del triple muro fronterizo y se instaló el alambre, la zona clave del parque continúa inaccesible. Según Fanestil, lo que las autoridades ofrecen es un espacio reducido, apto apenas para unas cuantas personas, lo que elimina el sentido comunitario del lugar.

Inmigración y simbolismo en riesgo

El cierre del Parque de la Amistad afecta no solo a quienes buscan reunirse con sus familias, sino también al simbolismo de cooperación binacional que representaba. Para activistas, la clausura refleja la política restrictiva hacia la inmigración en la frontera de México y Estados Unidos.

El área reabierta se limita al camino de acceso y a instalaciones recreativas como estacionamiento, asadores y baños. El corazón del parque, el espacio de encuentros culturales y familiares, sigue inaccesible.

