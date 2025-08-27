El Parque de la Amistad sigue cerrado en la frontera de México y Estados Unidos

mexico muro amistad efe 2 Personas observando un pedazo del muro de Berlín, en el Parque de la Amistad, en Tijuana en México (Archivo). Crédito: EFE/ Joebeth Terriquez.

La frontera de México y Estados Unidos

Aunque el camino vehicular hacia el parque fue reabierto recientemente, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mantiene clausurada el área de encuentros. El espacio que antes reunía a familias está ahora rodeado de alambre de púas, instalado en abril por ingenieros militares. Activistas denuncian que el lugar, antes símbolo de unión, “se convirtió en una cárcel”.

La organización binacional Amigos del Parque de la Amistad, encabezada por John Fanestil, evalúa alternativas para reabrir un nuevo punto de encuentro con el mismo espíritu original. “Hemos pedido horarios limitados, pero las autoridades solo dan largas”, señaló Fanestil, quien durante más de una década ofició misas en el sitio.

Las promesas de reapertura se incumplieron, incluso después de que concluyeron las obras del triple muro fronterizo y se instaló el alambre, la zona clave del parque continúa inaccesible. Según Fanestil, lo que las autoridades ofrecen es un espacio reducido, apto apenas para unas cuantas personas, lo que elimina el sentido comunitario del lugar.

Inmigración y simbolismo en riesgo

El cierre del Parque de la Amistad afecta no solo a quienes buscan reunirse con sus familias, sino también al simbolismo de cooperación binacional que representaba. Para activistas, la clausura refleja la política restrictiva hacia la inmigración en la frontera de México y Estados Unidos.

El área reabierta se limita al camino de acceso y a instalaciones recreativas como estacionamiento, asadores y baños. El corazón del parque, el espacio de encuentros culturales y familiares, sigue inaccesible.