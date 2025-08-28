Inicio México México
Correos de México suspende el envío por correo a Estados Unidos

Correos de México suspende el envío por correo y paquetería a Estados Unidos por nuevas medidas fiscales. Conoce los motivos y qué pasará después

Jimena Díaz
Una empleada del Servicio Postal de México vende sellos (Archivo). Crédito: EFE/Mario Guzmán.

El Gobierno mexicano confirmó que Correos de México suspendió de manera temporal el envio por correo y paquetería hacia Estados Unidos, tras una nueva disposición fiscal que afecta a todos los países, informó la agencia de noticias EFE. No solo México suspendió el envío por correo, también lo hicieron países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda.

Correos de México detiene envíos a Estados Unidos

Desde el 29 de agosto de 2025, Correos de México dejó de aceptar paquetes y correspondencia con destino a Estados Unidos. La medida responde a la Orden Ejecutiva 14.324 firmada por el gobierno de Estados Unidos, que elimina la exención de impuestos a mercancías con valor menor a 800 dólares, conocida como “de minimis”

A partir de esta fecha, todos los envíos hacia Estados Unidos deben pagar impuestos, sin importar el valor del paquete. La decisión impacta tanto a usuarios particulares como a empresas que realizan envíos frecuentes.

México busca reactivar el servicio

El Gobierno de México informó que mantiene un diálogo activo con las autoridades estadounidenses y con organismos postales internacionales. El objetivo es diseñar un mecanismo que permita reanudar el envío por correo de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios.

Con esta suspensión, México se suma a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que también pausaron sus envíos postales hacia Estados Unidos.

Correos de México reiteró que su prioridad es proteger los intereses de la población y que trabajará en acuerdos que eviten más contratiempos.

Impacto para usuarios y comercio electrónico

Cada año, miles de mexicanos mandan paquetes a familiares y amigos en Estados Unidos. Con la nueva disposición, deberán pagar impuestos adicionales, lo que encarecerá los envíos y podría generar retrasos.

El comercio electrónico también se ve afectado. Gigantes como Temu y Shein, que en 2024 enviaron más de 1.300 millones de paquetes “de minimis” hacia Estados Unidos, enfrentarán ahora mayores costos aduaneros.

La medida tiene su origen en la administración de Donald Trump, que impulsó cambios para proteger a la industria estadounidense. Tras varios aplazamientos, finalmente entró en vigor este agosto de 2025.

