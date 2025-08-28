Correos de México suspende el envío por correo a Estados Unidos

México busca reactivar el servicio

El Gobierno de México informó que mantiene un diálogo activo con las autoridades estadounidenses y con organismos postales internacionales. El objetivo es diseñar un mecanismo que permita reanudar el envío por correo de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios.

Con esta suspensión, México se suma a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que también pausaron sus envíos postales hacia Estados Unidos.

Correos de México reiteró que su prioridad es proteger los intereses de la población y que trabajará en acuerdos que eviten más contratiempos.

Impacto para usuarios y comercio electrónico

Cada año, miles de mexicanos mandan paquetes a familiares y amigos en Estados Unidos. Con la nueva disposición, deberán pagar impuestos adicionales, lo que encarecerá los envíos y podría generar retrasos.

El comercio electrónico también se ve afectado. Gigantes como Temu y Shein, que en 2024 enviaron más de 1.300 millones de paquetes “de minimis” hacia Estados Unidos, enfrentarán ahora mayores costos aduaneros.

La medida tiene su origen en la administración de Donald Trump, que impulsó cambios para proteger a la industria estadounidense. Tras varios aplazamientos, finalmente entró en vigor este agosto de 2025.