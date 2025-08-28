La joven que cometió un tiroteo con doble crimen cuando era menor de edad.

El 29 de enero de 1979, un frío lunes por la mañana, la tranquila comunidad de San Diego, California, se vio sacudida por un acto de violencia sin precedentes. Un doble crimen que fue cometido por una mujer de apenas 16 años y que los justificó diciendo que odiaba los días lunes.

Esta mañana, Brenda Spencer abrió fuego desde la ventana de su casa contra una escuela de Estados Unidos ubicada justo al otro lado de la calle. Este incidente, que dejó 2 muertos y 9 heridos, marcó un hito en la historia de los tiroteos escolares, siendo considerado uno de los primeros de su tipo en la era moderna.

Pero lo más llamativo fue el motivo para cometer el doble crimen, según sus propias palabras, que fue tan banal como escalofriante: “No me gustan los lunes. Esto anima el día”.

El doble crimen en un tiroteo

Brenda Spencer nació el 3 de abril de 1962. Tras el divorcio de sus padres en 1972, quedó bajo la custodia de su padre, con quien vivía en condiciones de pobreza. Según relatos posteriores, compartían un colchón en la sala de estar de una casa desordenada, rodeada de botellas vacías de alcohol.

En una evaluación psiquiátrica en diciembre de 1978, se recomendó internarla en un hospital por depresión severa, pero su padre rechazó la sugerencia. En cambio, para la Navidad de ese año, le regaló un rifle con mira telescópica y 500 cartuchos de munición. Perfecto para desatar un tiroteo.

Esa fatídica mañana, mientras los estudiantes esperaban a que el director abriera las puertas de la escuela, Brenda Spencer comenzó a tirotear desde su ventana. Durante aproximadamente 20 minutos, descargó 36 disparos cometiendo el crimen de dos hombres que protegieron a los niños.

Durante el ataque, un periodista llamó al azar a números en el vecindario y, sorprendentemente, Brenda Spencer contestó. Cuando se le preguntó por qué cometió el crimen, respondió con la frase que la haría infame: “No me gustan los lunes. Esto anima el día”. También afirmó que estaba “divirtiéndose demasiado”.

Brenda Spencer fue procesada como adulta y, en 1980, se declaró culpable del doble crimen, recibiendo una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Desde entonces, ha sido denegada para libertad condicional en múltiples ocasiones, incluyendo en 1993, 2001, 2005, 2009, 2022 y, más recientemente, en febrero de 2025. Actualmente tiene 63 años.

