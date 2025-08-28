brenda spencer crimen tiroteo 3 La joven que cometió un tiroteo con doble crimen cuando era menor de edad.

El doble crimen en un tiroteo

Brenda Spencer nació el 3 de abril de 1962. Tras el divorcio de sus padres en 1972, quedó bajo la custodia de su padre, con quien vivía en condiciones de pobreza. Según relatos posteriores, compartían un colchón en la sala de estar de una casa desordenada, rodeada de botellas vacías de alcohol.

En una evaluación psiquiátrica en diciembre de 1978, se recomendó internarla en un hospital por depresión severa, pero su padre rechazó la sugerencia. En cambio, para la Navidad de ese año, le regaló un rifle con mira telescópica y 500 cartuchos de munición. Perfecto para desatar un tiroteo.

Esa fatídica mañana, mientras los estudiantes esperaban a que el director abriera las puertas de la escuela, Brenda Spencer comenzó a tirotear desde su ventana. Durante aproximadamente 20 minutos, descargó 36 disparos cometiendo el crimen de dos hombres que protegieron a los niños.

brenda spencer crimen tiroteo 2 La joven que cometió un tiroteo con doble crimen cuando era menor de edad.

Durante el ataque, un periodista llamó al azar a números en el vecindario y, sorprendentemente, Brenda Spencer contestó. Cuando se le preguntó por qué cometió el crimen, respondió con la frase que la haría infame: “No me gustan los lunes. Esto anima el día”. También afirmó que estaba “divirtiéndose demasiado”.

Brenda Spencer fue procesada como adulta y, en 1980, se declaró culpable del doble crimen, recibiendo una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Desde entonces, ha sido denegada para libertad condicional en múltiples ocasiones, incluyendo en 1993, 2001, 2005, 2009, 2022 y, más recientemente, en febrero de 2025. Actualmente tiene 63 años.