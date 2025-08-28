La frase de la filosofía griega que es clave para la felicidad: ¿Qué significa "te conviertes en lo que le das a tu atención"?

La filosofía estoica predica el valor de la razón, al proponer que las emociones destructivas son el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo y ofreció una guía práctica para permanecer resueltos, fuertes y en control de la situación. Te contamos sobre esta frase.

Epicteto (1)

La frase de la filosofía griega El estoicismo, filosofía griega de hace 2.000 años, ofrece enseñanzas prácticas para cultivar resiliencia, claridad y control emocional en medio del caos y el cambio.es clave para la felicidad: ¿Qué significa "te conviertes en lo que le das a tu atención"?

La frase “te conviertes en aquello a lo que prestas tu atención” proviene del filósofo griego y estoico Epicteto, quien nació esclavo y, tras obtener la libertad, se convirtió en un gran maestro de la filosofía antigua. Sus enseñanzas se centraban en la importancia de no dejarse arrastrar por lo que ocurre en el mundo externo, es decir, por aquello que no se puede controlar. Al mismo tiempo, sostenía que cada persona es responsable de sus propias acciones y que puede dirigirlas mediante la autodisciplina.