Filosofía

La frase de la filosofía griega que es clave para la felicidad: ¿Qué significa "te conviertes en lo que le das a tu atención"?

El estoicismo, filosofía griega de hace 2.000 años, ofrece enseñanzas y frases prácticas para cultivar resiliencia, claridad y control emocional

Valentina Araya
Valentina Araya
El estoicismo es una filosofía para sobrevivir al caos y a las épocas de cambio. Varias frases que usamos en la actualidad para desarrollar la resiliencia y la tranquilidad mental provienen de las enseñanzas griegas de hace 2.000 años.

La filosofía estoica predica el valor de la razón, al proponer que las emociones destructivas son el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo y ofreció una guía práctica para permanecer resueltos, fuertes y en control de la situación. Te contamos sobre esta frase.

Epicteto (1)

La frase “te conviertes en aquello a lo que prestas tu atención” proviene del filósofo griego y estoico Epicteto, quien nació esclavo y, tras obtener la libertad, se convirtió en un gran maestro de la filosofía antigua. Sus enseñanzas se centraban en la importancia de no dejarse arrastrar por lo que ocurre en el mundo externo, es decir, por aquello que no se puede controlar. Al mismo tiempo, sostenía que cada persona es responsable de sus propias acciones y que puede dirigirlas mediante la autodisciplina.

Esta frase invita a enfocar la atención en pensamientos nobles para cultivar emociones positivas y reducir el sufrimiento. En otras palabras: elige un referente, alguien a quien quieras parecerte de acuerdo con tus valores, y concéntrate en dirigir tu atención hacia ello.

Epicteto (2)

Filosofía: ¿Cómo utilizar esta frase en la actualidad?

En la actualidad, la frase de Epicteto “te conviertes en aquello a lo que prestas tu atención” resulta más vigente que nunca. Vivimos en una era marcada por la sobreinformación, donde las distracciones abundan y muchas veces se enfocan en lo superficial o negativo.

Aplicar esta enseñanza significa aprender a dirigir la atención hacia lo que nutre: proyectos, relaciones y pensamientos que aportan crecimiento personal y bienestar. Usarla hoy implica practicar la autodisciplina, filtrar los estímulos externos y elegir conscientemente en qué ocupar nuestra mente. Así, cultivamos resiliencia, reducimos el estrés y construimos una vida más coherente con nuestros valores.

