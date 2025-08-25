La filosofía siempre ha buscado que las personas no solo vivan, sino que comprendan lo que viven. Por eso, esta frase de la filosofía no es un consejo trivial: invita a las personas a desafiar ideas preconcebidas, a mirar más allá de lo evidente y a cultivar su juicio crítico. Quien aplica esta expresión en su vida cotidiana desarrolla curiosidad, pensamiento autónomo y la capacidad de tomar decisiones con conciencia.

Kant (3) Desafía ideas, despierta la curiosidad y sigue la filosofía de Sapere aude

La frase de la filosofía que es una sentencia para una vida plena: ¿Qué significa "Sapere aude"?

La frase “Sapere aude” fue pronunciada originalmente por el poeta romano Horacio en sus Epístolas, y significa literalmente “Atrévete a saber”. Más adelante, la filosofía de la Ilustración, con pensadores como Immanuel Kant, tomó esta frase como bandera: “La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, Sapere aude: atrévete a saber”. Así, esta frase de la filosofía se convirtió en un principio para quienes desean pensar con libertad y responsabilidad.