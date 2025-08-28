Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Leagues Cup

Messi hizo dos goles e Inter Miami es finalista de la Leagues Cup tras ganar el clásico

Inter Miami derrotó a Orlando City, con dos goles de Lionel Messi, en una de las semifinales de la Leagues Cup.

Por UNO
Messi volvió con dos goles.

Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-1, con dos goles de Lionel Messi, en el partido disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por una de las semifinales de la Leagues Cup.

La visita había comenzado en ventaja a los 45' de la primera parte, con el tanto del croata Marco Pasalic, mientras que Messi remontó con un doblete, a los 31' y 44' del complemento, y el venezolano Telasco Segovia sentenció el triunfo a los 45'.

Con la victoria, el equipo dirigido por Javier Mascherano es finalista de la Leagues Cup y espera rival, que saldrá del cruce entre Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders.

En el Inter Miami Lionel Messi fue titular junto a Oscar Ustari, Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul y Baltasar Rodríguez mientras que luego ingresaron Tadeo Allende y Tomás Avilés. También jugaron de arranque el uruguayo Luis Suárez y lo españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Para Orlando City, que había ganado los dos clásicos de la Florida en lo que va del año, actuaron el ex Godoy Cruz Martín Ojeda y Ramiro Enrique.

"Me preparé para este partido porque sabía que teníamos un rival difícil y que nos había ganado los dos partidos este año", dijo Messi quien tras la final viajará a Argentina para sumarse a la Selección.

La tercera final de la historia del Inter Miami

Inter Miami ya ganó la Leagues Cup, con Messi, en 2023 y ese mismo año jugó la final de la US Open Cup.

En la temporada pasada ganó el Supporter's Shield, pero fue por haber sido el mejor equipo de la temporada regular de la MLS.

La final será este domingo 31 de agosto y el Inter, que ya se aseguró el pasaje a la Concachampions 2026, será visitante en Seattle o en Los Ángeles.

