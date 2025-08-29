Mi pareja me pidió "tiempo": por qué ocurre y cómo sobrevivir al duelo amoroso

contacto cero en pareja (2) Usar la estrategia del contacto cero es especialmente útil cuando se ha vivido por largo tiempo en una relación desgastante

¿Qué es el "contacto cero" en una relación de pareja?

Una ruptura no es algo cómodo, pero no desengancharse del otro puede hacerlo todavía peor. Es por esto que en muchas ocasiones, y en contra de lo que uno podría desear, lo mejor es eliminar toda forma de contacto con nuestra pareja o ahora bien llamada, expareja.

A esto se le denomina contacto cero, en primer lugar a eliminar todo tipo de comunicación con la expareja, ya sea de manera presencial o digital. Esto implica no enviar mensajes, no responder llamadas, evitar seguir sus redes sociales y no buscar información a través de terceros.

Su objetivo principal es romper el lazo emocional y mental que muchas veces queda después de una ruptura, permitiendo que la persona recupere su independencia, autoestima y estabilidad emocional.

Llevar a cabo el contacto cero puede resultar muy difícil, sobre todo cuando aún existe apego o dependencia emocional. Algunos pasos recomendados son:

Eliminar el contacto digital: hay que silenciar o dejar de seguir a la expareja en redes sociales.

en redes sociales. Evitar encuentros innecesarios: en caso de compartir espacios laborales o sociales, limitar la interacción al mínimo indispensable.

No buscar excusas para escribir: cualquier intento de “solo ver cómo está” rompe el proceso de recuperación.

Apoyarse en amigos o familiares: tener una red de apoyo ayuda a no recaer en la tentación del contacto.

Enfocarse en uno mismo: retomar actividades personales, hobbies y proyectos postergados.

ver redes sociales de mi pareja Cuando tu pareja te pide tiempo o contacto cero, lo mejor es aceptarlo y evitar revisa sus redes sociales

Cómo sobrevivir al duelo amoroso con contacto cero

De acuerdo con el blog especializado en psicología, "Psicología y mente", cortar con la relación y evitar cualquier contacto posterior no es tarea sencilla, pero sí necesario en muchos casos. Debemos dejar de autoengañarnos y aceptar que lo más probable es que la relación se haya acabado de forma definitiva.

El duelo tras una ruptura amorosa pasa por diferentes etapas: negación, ira, tristeza y aceptación. El contacto cero ayuda a transitar este camino con menos retrocesos.