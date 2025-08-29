Deportivo Maipú se prepara para jugar con Deportivo Madryn, el líder de la Zona A de la Primera Nacional

Los once titulares del Cruzado serían: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci.

En la primera rueda igualaron 1 a 1, en el estadio Abel Sastre, de Puerto Madryn. Pío Bonacci abrió el marcador para el Cruzado y lo empató Alejandro Gutiérrez Arango para el Aurinegro.

Lo que viene para Deportivo Maipú

Luego del compromiso ante Deportivo Madryn, el equipo dirigido por Alexis Matteo jugará de visitante el lunes 8 de septiembre desde las 15 ante Alvarado, en Mar del Plata. Y luego volverá a jugar de local el domingo 14 desde las 16 a All Boys.

El equipo de calle Vergara a seis fechas del final se ubica octavo con 37 puntos y se sostiene en los puestos del Reducido. En este tramo final jugará tres partidos de local y tres de visitante.

Los seis partidos que le quedan al Deportivo Maipú