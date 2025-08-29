Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú se prepara para jugar con Deportivo Madryn, el líder de la Zona A de la Primera Nacional

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 15.30 ante Deportivo Madryn, por la fecha 29 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Alexis Matteo

Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú planifica el equipo para jugar con el puntero Deportivo Madryn.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Deportivo Maipú, tras su empate ante Los Andes en el estadio de calle Vergara, se prepara para jugar este domingo con Deportivo Madryn, el líder de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. Este será el segundo partido seguido del Cruzado como local.

Deportivo Maipu.
Deportivo Maipú jugará frente a puntero Deportivo Madryn, en calle Vergara.

El compromiso entre el Cruzado y el Aurinegro, valido por la fecha 29 de la Zona A, se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, este domingo, desde las 15.30, con arbitraje de Lucas Comesaña.

Deportivo Maipú se apronta para recibir al líder de la Zona A

El entrenador maipucino, Alexis Matteo, planifica el equipo que jugará ante el líder en calle Vergara, y será con la baja en el mediocampo de Gastón Mansilla, que sufrió la fractura de la tibia de la pierna derecha. Su lugar seguramente lo ocupará Matías Villarreal. El resto sería el mismo equipo que arrancó jugando frente a Los Andes.

Los once titulares del Cruzado serían: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci.

En la primera rueda igualaron 1 a 1, en el estadio Abel Sastre, de Puerto Madryn. Pío Bonacci abrió el marcador para el Cruzado y lo empató Alejandro Gutiérrez Arango para el Aurinegro.

Deportivo Maipú abrió la cuenta a los 21 minutos con gol de Pío Bonacci. A los 36' lo empató para el local Alejandro Gutiérrez

Lo que viene para Deportivo Maipú

Luego del compromiso ante Deportivo Madryn, el equipo dirigido por Alexis Matteo jugará de visitante el lunes 8 de septiembre desde las 15 ante Alvarado, en Mar del Plata. Y luego volverá a jugar de local el domingo 14 desde las 16 a All Boys.

El equipo de calle Vergara a seis fechas del final se ubica octavo con 37 puntos y se sostiene en los puestos del Reducido. En este tramo final jugará tres partidos de local y tres de visitante.

Los seis partidos que le quedan al Deportivo Maipú

  • 31/8 a las 15-.30 vs. Deportivo Madryn (L)
  • 8/9 15 vs. Alvarado (V)
  • 14/9 16 vs. All Boys (L)
  • 27/9 vs. Arsenal (V)
  • 4/10 vs. Colegiales (L)
  • 11/10 vs. Atlanta (V)

