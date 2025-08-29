El piloto argentino Franco Colapinto participó este viernes de la práctica libre 1 en el autódromo de Zanvoort, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1. El de Pilar quedó 18° en los ensayos que fueron dominados por McLaren en una circuito donde amenaza la lluvia de cara a la segunda sesión.
Franco Colapinto cerró en el 18° puesto la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos
El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto registró casi dos segundos más que Lando Norris, que lideró con McLaren la primera tanda de ensayos en Zandvoort