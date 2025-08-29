Franco Colapinto cerró en el 18° puesto la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos

Esta primera sesión le sirvió a Franco Colapinto para familiarizarse con el circuito de Zandvoort, en el que nunca había competido de manera oficial en Fórmula 1. Además, un aspecto muy positivo es que no protagonizó ningún choque en una sesión muy accidentada que incluso contó con una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli, quien quedó trabado en una zona peligrosa de la grava.

El momento más curioso de la práctica libre 1 lo protagonizó el local y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien se despistó de manera insólita practicando largadas.

La segunda sesión de prácticas libres larga a las 11 -hora argentina-.