Franco Colapinto cerró en el 18° puesto la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto registró casi dos segundos más que Lando Norris, que lideró con McLaren la primera tanda de ensayos en Zandvoort

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Franco Colapinto registró el 18° tiempo en la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos y Alpine deberá trabajar mucho para mejorar en la PL2.

El piloto argentino Franco Colapinto participó este viernes de la práctica libre 1 en el autódromo de Zanvoort, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1. El de Pilar quedó 18° en los ensayos que fueron dominados por McLaren en una circuito donde amenaza la lluvia de cara a la segunda sesión.

Dominio de MacLaren en la PL1 del Gran Premio de Países Bajos

Los dos primeros de la PL1 del Gran Premio de Países Bajos fueron los McLaren de Lando Norris, con un tiempo de 1 minuto 10 segundos 278 milésimas (1' 10'' 278/1000), y Oscar Piastri (+292/1000). Tercero fue Lance Stroll, con Aston Martin (+501/1000).

El francés Pierre Gasly, coequiper de Colapinto en Alpine quedó 10°, a 1'' 335/1000; mientras que el argentino finalizó la tanda a 1'' 998/1000.

Esta primera sesión le sirvió a Franco Colapinto para familiarizarse con el circuito de Zandvoort, en el que nunca había competido de manera oficial en Fórmula 1. Además, un aspecto muy positivo es que no protagonizó ningún choque en una sesión muy accidentada que incluso contó con una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli, quien quedó trabado en una zona peligrosa de la grava.

El momento más curioso de la práctica libre 1 lo protagonizó el local y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien se despistó de manera insólita practicando largadas.

La segunda sesión de prácticas libres larga a las 11 -hora argentina-.

